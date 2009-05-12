Bilica bakalım transfer olabilecek mi?



Fenerbahçe 26 yıldır kazanamadığı Türkiye Kupası'nı müzesine götürmenin planlarını yaparken, bir yandan da yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için harekete geçti.



Sarı - lacivertlilerin Sivassporlu Bilica'ya resmen talip olurken, Sivasspor başkanı Mecnun Otyakmaz bu gelişmeyi doğruladı ve "Bilica'yı bir çok kulüp istiyor ama şu ana kadar en iyi teklifi Fenerbahçe yaptı. Trabzonspor ve Galatasaray'dan da teklifler var. Sezon bitince karar vereceğiz." dedi.



Lig tv'nin haberine göre, Fenerbahçe'nin Bilica karşılığında Sivasspor'a bir miktar para ve Burak Yılmaz'ın bonservisini vereceği iddia edildi.



Lugano'nun sözleşmesinin uzatılması halinde savunmanın göbeğini Lugano ve Bilica ile doldurmayı planlayan Fenerbahçe yönetiminin, sakatlığı nedeniyle yeni sezon hazırlıklarına katılamayacak olan Edu'nun sözleşmesini ise feshedebileceği ileri sürüldü.





