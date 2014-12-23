Bilic: Sakallarım benim bir parçam, bana ayrı bir hava katıyor...

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, “Sakal benim her zaman bir parçam oldu. Futbol oynadığım dönemlerde de sık sık sakal bıraktım. Bana ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Beğenmemeniz durumunda tıraş olarak kurtulmanız mümkün” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Hırvatistan'ın Slobodna gazetesine konuştu.

Beşiktaş’ın şu an bulunduğu durum için sürekli çalıştığını söyleyen Bilic, "Ligde bulunduğumuz yerin ya da lider olmamızın bir önemi yok. İyi futbol oynuyor olmamız her şeyden daha önemli. Sürekli ofansif bir futbol oynuyoruz ve kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Takıma yeni bir perspektif kazandırmak için uğraşıyorum. İkinci yılım olmasına rağmen bu kolay bir şey değil. Kimi zaman sakatlık kimi zaman başka problemler karşınıza çıkabiliyor. Herkes pozitif ve bu durum oyunumuza yansıyor. Demba Ba bizim en büyük şansımız. İstanbul’da yeniden kendini buldu. Fark yaratıyor ve sahada bizim en iyi oyuncumuz” diye konuştu.

Stat sorununa da değinen Bilic, “Kendi evinizde oynayamamak kolay bir durum değil. Kupa maçı oynuyoruz ve İstanbul’da iki – üç saat uzaklıkta bir stada gidiyoruz ya da ismini modern Türkiye’nin kurucusundan alan Atatürk Stadı’nda oynuyoruz. Buraya taraftarlarımızın gelmesi gerçekten zor. Ulaşım imkanları oldukça kısıtlı” ifadelerini kullandı.

'Sakalım benim bir parçam'

Sakal bırakmasının da normal olduğunu vurgulayan Hırvat teknik adam, “Sakal benim her zaman bir parçam oldu. Futbol oynadığım dönemlerde de sık sık sakal bıraktım. Bana ayrı bir hava kattığını düşünüyorum. Beğenmemeniz durumunda tıraş olarak kurtulmanız mümkün” diye konuştu. Kızımın ismi Ayasofya’dan geliyor!

Yeni doğan kızına Sophie ismini vermelerinin özel bir sebebi olduğunu belirten Bilic, “Sophie, İstanbul’da doğdu. Hristiyanlıkla ilişkili olsun istedim ve İstanbul simgelerinden biri olan Ayasofya’dan dolayı Sophie ismini vermeye karar verdik. Ancak son 10 yılda en çok kullanılan kız isminin Sophie olduğunu da bilmiyorduk.” dedi.