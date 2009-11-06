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Ekonomi

Bilgisi eksik olanların telefonu susacak

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan GSM abonelerinin 10 Kasım’a kadar başvurarak belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

06 Kasım 2009 02:00

Bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlık bulunan GSM abonelerinin 10 Kasım’a kadar ilgili işletmeciye başvurarak belgelerini tamamlamaları gerekiyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan açıklamada, GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmecilerdeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlık bulunan abonelerin, 10 Kasıma kadar, kimliklerini ispatlayıcı belgelerle ilgili işletmeciye başvurarak bilgilerini güncellemeleri gerektiği ifade edildi.

7 gün süre var

Açıklamaya göre, güncellenmeyen hatların, yedi gün süresince gelen aramalara açık tutulmasının ardından haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilecek. Haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilen hatlar, bilgilerindeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeniden haberleşmeye açılacak.

Kayıt değiştirin

Bu arada kullanıcılar bir kereye mahsus olmak üzere, başkası adına kayıtlı olan ancak kendilerinin kullandığı hatları üzerlerine kaydettirmek için 10 Kasım’a kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın abonelik sözleşmesi yapabilecek. Hatların eski abonelerinin yapılan işleme, taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık zaman aşımı süresi içinde itiraz hakları bulunuyor.

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