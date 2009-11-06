Bilgisi eksik olanların telefonu susacak

Bilgi ve belgelerinde eksiklik bulunan GSM abonelerinin 10 Kasım’a kadar başvurarak belgelerini tamamlamaları gerekiyor.
06 Kasım 2009 02:00
Bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlık bulunan GSM
abonelerinin 10 Kasım’a kadar ilgili işletmeciye başvurarak belgelerini
tamamlamaları gerekiyor.
Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) yapılan açıklamada, GSM
mobil telefon hizmeti sunan işletmecilerdeki bilgi ve belgelerinde
eksiklik ve yanlışlık bulunan abonelerin, 10 Kasıma kadar, kimliklerini
ispatlayıcı belgelerle ilgili işletmeciye başvurarak bilgilerini
güncellemeleri gerektiği ifade edildi.
7 gün süre var
Açıklamaya
göre, güncellenmeyen hatların, yedi gün süresince gelen aramalara açık
tutulmasının ardından haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilecek.
Haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilen hatlar, bilgilerindeki
eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeniden haberleşmeye açılacak.
Kayıt değiştirin
Bu
arada kullanıcılar bir kereye mahsus olmak üzere, başkası adına kayıtlı
olan ancak kendilerinin kullandığı hatları üzerlerine kaydettirmek için
10 Kasım’a kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi
olmaksızın abonelik sözleşmesi yapabilecek. Hatların eski abonelerinin
yapılan işleme, taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık
zaman aşımı süresi içinde itiraz hakları bulunuyor.