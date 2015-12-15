Bilgisayarları çalınan hastaneden hırsızlara çağrı: Lütfen geri getirin, bebeklerin aşılarını yapamıyoruz

Bilgisayarlarının çalınmasının ardından hasta kayıtlarına iletişimlerini yitirdiklerini belirten Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi yetkilileri, bilgisayarları çalan hırsızlara çağrıda bulundu. Hemşire Hülya Gökler, "Bilgilerine ulaşamadığımız bebeklerin aşılarını yapamıyoruz. Lütfen bilgisayarlarımızı geri getirin" çağrısında bulundu.

DHA'nın haberine göre, Yüksekova’da önceki gece Yeni Mahalle’de bulunan 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin 3 bilgisayarı çalınınca merkez doktoru İsmet Turgut hırsızlara seslenerek bilgisayarların geri getirilmesini istemişti. Bilgisayarların çalınmasının ardından bugün sağlık merkezinde büyük sıkıntı yaşandı.

"Bilgilerine ulaşamadığımız bebeklerin aşılarını yapamıyoruz"





Binlerce hastanın bilgilerinin bulunduğu bilgisayarların çalınmasını ardından bilgilere ulaşamayan sağlık personeli gelen hastaları kağıtlara not etmek zorunda kaldı. Birçok bebeğin aşısının yapılamadığını belirten 1 Nolu Aile Sağlığı merkezi Hemşiresi Hülya Gökler şunları söyledi:

"Elimiz kolumuz bağlandı. Bilgisayar olmayınca manuel siteme geçtik. Sadece hastaların şikayetlerini kağıtlara not ediyoruz. Bilgileri doktorlara ulaştırıyoruz. Tedavisi uygun görülenler tedavi ediliyor. Ama en büyük sıkıntıyı, önemli hastalıkları olan ve takip edilenlerde yaşıyoruz. Bunların arasında aşısı yapılması gereken bebekler ve çocuklar var. Bilgilerine ulaşamadığımız bebeklerin aşılarını yapamıyoruz. Buradan tekrar sesleniyoruz. Lütfen bilgisayarlarımızı geri getirin."