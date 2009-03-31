Bilgisayarınız 1 Nisan'da tehdit altında

Yarın 1 Nisan! Peki dünyanın korktuğu virüsün bu tarihte aktif olacağını biliyor musunuz?



Şimdiden tüm dünyada 12 milyondan fazla bilgisayara bulaşan bir virüsün 1 Nisan'da daha da güçlenmesi ve saldırılarını arttırmasından endişe ediliyor.



Bilgisayar güvenliği uzmanları, Microsoft şirketinin sorumlularını yakalamayı sağlayacaklara 250 bin dolar ödül vermeyi vaat ettiği "Conficker" veya "Downadup" adı verilen virüsün 1 nisan çarşamba günü daha da güçlenmeye ve durdurulması daha zor hale gelmeye programlandığını belirtiyor. Uzmanlar, bu solucanın gerçekten de tehlikeli olup olmadığı konusunda fazla bilgi bulunmadığını da kaydediyor.



Uzmanlar, bu solucanı kontrol eden bilgisayar korsanlarının, virüsün hayatta kalma kapasitesini arttırmakta olduklarına dikkati çekerek, virüsün anti-virüs programları güncellenmeyen sistemlere kolaylıkla sızabildiğini belirtiyor.



İnternet bağlantısı veya USB flash bellek ile bulaşan virüsün şimdilik günde 250 internet sitesini kontrolü altına almak üzere programlandığını ifade eden bilgisayar güvenliği yetkilileri, çarşamba günü bu virüs programının günde 50 bin web sitesini etkilemek üzere gücünü arttıracağı uyarısında bulunuyor.

