Bilgisayarında çocuk pornosu bulunan papaz gözaltında

Kanada'nın Montreal kentinde, evindeki bilgisayarlarda 2 binin üzerinde çocuk pornosu ve materyalleri ele geçirilen papaz yardımcısı (deyakoz) gözaltına alındı.

Bir ihbar üzerine Montreal Katolik Kilisesi Deyakozu William Kokesch'in (65) evine baskın düzenleyen polisler, bilgisayarlara ve materyallere el koydu. Montreal Katolik Kilisesi'nin West Island bölgesinden sorumlu deyakozu olan William Kokesch, aynı zamanda Kanada Piskoposlar Konseyi'nde de iletişim koordinatörü olarak görev yapıyor.

Montreal Katolik Kilisesi'nden yapılan açıklamada, Kokesch'in görev ve yetkilerine son verildiği ve isminin tüm listelerden silindiği belirtildi.

Çocuk pornosu üretip dağıtımını yaptığı iddia edilen William Kokesch, yarın kefalet için hakim karşısına çıkacak.