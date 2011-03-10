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Yaşam

BİLGİSAYARIN NOBELİ ABD'Lİ PROFESÖRE WASHINGTON (A.A)

10 Mart 2011 19:03

-BİLGİSAYARIN NOBELİ ABD'Lİ PROFESÖRE WASHINGTON (A.A) - 10.03.2011 - Bilgisayarcılar için Nobel'e eşdeğer görülen Turing ödülü bu yıl, araştırmaları süperbilgisayar Watson'ın geliştirilmesine büyük katkı sağlayan Harvard Üniversitesi Profesörü Leslie Valiant'a verildi. Bilişim teknolojilerinin araştırma ve gelişimine destek veren Association for Computing Machinery'den (ACM) yapılan açıklamada, Bilgisayar ve Uygulamalı Matematik Profesörü Leslie Valiant'ın, kavramsal bilişim teorisi ve daha geniş anlamda bilişim teorisinin gelişimine katkılarından ötürü ödüle layık görüldüğü belirtildi. ACM Başkanı Alain Chesnais, Leslie Valiant'ın son 30 yıldaki başarılarının yapay zeka alanında kaydedilen gelişmelere teorik temel sağladığını ve makina tarafından öğrenme alanında olağanüstü buluşlar yapılmasını sağladığı kaydedildi. Valiant'ın diğer tekniklerle birlikte derin bilişim, matematik ve kavramsal teori bilgisinin, IBM'in süperbilgisayarı Watson gibi makina ve iletişim tarafından modern öğrenme biçimlerinin ortaya çıkarılmasını sağladığı belirtildi. Watson isimli süperbilgisayar, geçen ay üç gün süren bir karşılaşma sonucunda ''Jeopardy'' adlı televizyon oyununu başarıyla tamamlayarak, yapay zekanın potansiyelini spektaküler bir biçimde ortaya koymuştu. Jeopardy!, oyuncuların, coğrafyadan siyasete, tarihten spora ve hobilere dek bir dizi alandaki bilgilerini sınıyor. Amerikan mikroişlemci şirketi Intel ile bir başka bilişim devi Google'ın desteği ve himayesindeki, İngiliz matematikçi Alan M. Turing adına verilen ödülü kazanan, 250 bin doların da sahibi oluyor.

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