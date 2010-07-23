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Dünya

BİLGİSAYAR PROGRAMI ANTİK YAZIYI ÇÖZDÜ ANKARA (A.A)

23 Temmuz 2010 20:33

-BİLGİSAYAR PROGRAMI ANTİK YAZIYI ÇÖZDÜ ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - Özel geliştirilen bilgisayar programı, 3 bin yıl öncesine ait yazılı bir dili deşifre etti. ABD'nin Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversitesinden araştırmacıların geliştirdiği program, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarındaki antik Ugarit kentine ait yazılı metni birkaç saat içinde çözdü. Bilim adamları, bu yöntemin şimdiye kadar çözülemeyen bazı eski dillere ait metinlerin okunup anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyorlar. Bilgisayar programı, çivi yazısıyla yazılan Ugaritçe metinde, İbranice ile ortak kelimeleri de deşifre edebildi. Bilim adamları yeni geliştirilen bilgisayar programı sayesinde henüz alfabeleri okunamayan Etrüskçe, Macaristan'da keşfedilen Rohonc yazmaları, Paskalya Adası'nda keşfedilen Rongorongo ile Girit'te MÖ 1900-1800 civarındaki Minoa yazısı ve MÖ 4 bine tarihlenen en eski "proto-dil" olduğu düşünülen Vinca işaretlerini çözmeyi umuyorlar.

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