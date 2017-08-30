T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bilgisayar programcısı genç ölü bulundu

Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)- BURSA'da bu sabah inşaat halindeki binanın yanında bulunan ve üzerinde kimlik çıkmayan cesedin bilgisayar programcısı 21 yaşındaki Duhan Ömür'e ait olduğu belirlendi

30 Ağustos 2017 14:41

Enver Fatih TIKIR/BURSA (DHA)- BURSA\'da bu sabah inşaat halindeki binanın yanında bulunan ve üzerinde kimlik çıkmayan cesedin bilgisayar programcısı 21 yaşındaki Duhan Ömür\'e ait olduğu belirlendi. Vücudunda kırıklar bulunan gencin düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Merkez Yıldırım İlçesi Vatan Mahallesi\'nde bu sabah bir inşaatın hemen kenarında ceset gören vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, 112 Acil Servis ekipleri ise vücudunda kırıklar bulunan gencin öldüğünü tespit etti. Üzerinde kimlik çıkmayan ceset daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Yapılan araştırmada ölen kişinin bilgisayar programcısı Duhan Ömür olduğu belirlendi. Acı haberi ailesine bildiren polis, Duhan Ömür\'ün inşaatta düşerek mi öldüğü yoksa cinayete mi kurban gittiğini araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver Fatih TIKIRBURSA DHA BURSADuhanVücudundaMerkez YıldırımVatan MahallesiKısaAcil ServisBursa Adli Tıp Kurumu MorguYapılanAcıOlaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24