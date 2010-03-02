Bilgisayar mühendisleri iş bulamıyor

T24 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez meslek gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı. Hem anne babaların hem de üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerin rüyası olan bilgisayar mühendislerinin yüzde 20'si işsiz. Bilgisayar mühendisleri en çok işsiz kalan meslek gruplarında ilk sıralarda.





TÜİK, ilk kez eğitim durumu ve mezun olunan okullara göre işsizlik verilerini açıkladı.



Buna göre en yüksek işsizlik oranı yüzde 31.3'le sosyal hizmetler okuyanlarda.



Ancak Türkiye için çok yeni bir meslek olan bu alanda sadece 24 bin öğrenci eğitim görmüş.



Gene bir başka yeni alan olan ulaştırma ve çevre korumada da sadece 20 bin kişi eğitim alırken, işsizlik oranı yüzde 21.1.



Uzun süredir eğitim verilen alanlardan sanatta işsizlik oranı yüzde 24.





Bilgisayarcıya iş yok!



İşsizlik oranında bilgisayar okuyanlar da başı çekiyor. Bilgisayar mezunlarının yüzde 20.6'sı işsiz. 178 bin bilgisayar eğitimi alan kişinin 55 bini hiç iş aramazken, 98 bini çalışıyor. 25 bin bilgisayar mezunu ise işsiz.



Buna karşın en düşük işsizlik oranı güvenlik hizmetleri alanında eğitim alanlarda görülüyor. Bu konuda eğitim görenlerin sadece yüzde 1.6'sı işsiz kalıyor. Güvenlik alanında eğitim alıp çalışan 94 bin kişiye karşılık sadece 2 bin kişi işsiz.



Sağlık da en az işsizlikle karşılaşılan sektörlerden. Sağlık alanında eğitim alanlar arasında işsizlik yüzde 4.



Hukuk eğitimi görenlerin yüzde 4.3'ü, veterinerlik eğitimi alanların yüzde 6.8'i işsiz.





Eğitim durumu ve işsizlik



Tabloya eğitim durumuna göre bakıldığında da ilginç bir sonuç ortaya çıkıyor. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 5 milyon 787 bin kişi bulunuyor. Bunların 4 milyon 698 bini iş aramayıp evinde otururken, 1 milyon 2 bini çalışıyor.



Okuma yazma bilmeyenler iş aramadıkları için işsiz sayılmadıklarından bu grupta işsizlik oranı yüzde 8.



Okul bitirmeyip okuma bilen 3 milyon 689 bin kişinin de 2 milyon 522 bini evde, 988 bini iş hayatında yer alıyor. Burada da işsizlik oranı yüzde 15.3.



İlkokul mezunu 19 milyon 84 bin kişinin 9 milyon 690 bini evde otururken, bu eğitim seviyesinde işsizlik yüzde 12.2.



Ortaokul mezunlarının yüzde 17.6'sı, genel lise mezunlarının ise yüzde 18'i işsiz.





