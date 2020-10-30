Bilgisayar korsanları, 'Trump'ın tekrar seçilme fonundan' milyonlarca dolar çaldı

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Bilgisayar korsanlarının Wisconsin Cumhuriyetçi Partisi'nin banka hesaplarından Donald Trump'ın tekrar seçilmesi için yürütülen kampanyada kullanılan fondan 2.3 milyon dolar çaldığı belirtildi.

Wisconsin Cumhuriyetçi Partisi Başkanı Andrew Hitt, şüpheli aktiviteleri 22 Ekim'de fark edip Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bildirdiklerini ifade etti. Hitt, FBI'ın konu ile ilgili bir soruşturma yürüttüğünü bildirdi.

Hitt, partinin 2.3 milyon doların gitmesiyle dezavantajlı bir duruma düştüğünü ifade etti ve seçimin son günlerinde hızlı kararlar verebilmek için paraya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Cumhuriyeti Parti merkezinden yapılan açıklamada gelişmelerden haberdar oldukları ve Wisconsin'daki temsilcilerine süreçle ilgili yardımcı olacakları belirtildi.

Bir 'salıncak eyalet' olan Wiconsin'ın 3 Kasım seçimlerinde önemli bir rol oynaması bekleniyor. İki aday da dün seçimden önce eyalete son ziyaretini gerçekleştirdi. Trump 2016'da eyaleti yaklaşık 23 bin oy farkla kazanmıştı. Çoğu anket Wisconsin'da Demokrat aday Joe Biden'ın önde olduğunu gösterse de fark çok az.

Salıncak eyalet nedir?