Bilgisayar faresi 40 yaşında

ABD'nin Stanford Üniversitesi'nde 9 Aralık 1968'de vizyon sahibi mühendis Douglas Engelbert tarafından, alışılmışın dışında bilgisayar kullanımı yollarını göstermek için ilk kez kullanılan fare, tahtadan yapılmış ve bir düğmesi vardı.



Yüksek teknolojinin geleceğini gören ve bilgisayarların insanlara gelecekte nasıl yardımcı olabileceğini önceden kestiren Dr. Engelbart'ın bir bilgisayar konferansında tanıttığı farenin 40. yıl dönümünü kutlamak için Stanford Üniversitesi'nde bugün bazı etkinlik ve kutlamalar planlanıyor.



