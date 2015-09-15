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Yaşam
Deutsche Welle

Bilgisayar kullanımının zekaya katkısı var mı?

OECD’nin araştırmasına göre gençlerin bilgisayarda daha fazla zaman geçirmesi, onlara ek öğrenme yetisi kazandırmıyor

15 Eylül 2015 17:39

OECD'nin eğitim bölümünden Eric Charbonnier, 31 ülkede yapılan Pisa araştırmasının sonuçlarını kuruluşun Paris'teki merkezinde açıkladı.

Bilgisayarda daha fazla zaman geçirmenin gençleri daha zeki yapmadığını belirten Charbonnier, “Dijital eğitimde nicelik yerine nitelik söz konusu. Dijital teknolojiler zaten var olan etkinliği daha etkin hale getiriyor” diye konuştu.

Charbonnier, önemli olanın öğrencinin bir araştırmayı planlamış, önemli bilgiyi önemsiz bilgiden ayırt etmiş ve bir kaynağın güvenirliğini değerlendirebilmiş olması olduğunu kaydetti.

 

Hedef odaklı kullanım

 

Araştırmaya göre, teknoloji ne kadar ölçülü ve hedef odaklı kullanılırsa okul başarısı da o kadar yüksek oluyor. Araştırma, dijital eğitimin avantajları olarak ise bilime daha oyun benzeri erişim sağlamasını, kişiselleştirilmiş eğitim ve kooperatif öğrenmeyi gösteriyor.

Araştırma kapsamında test grubu günde en az iki saat internet kullandı. OECD'ye göre, bu oran günde altı saati aştığında okulda başarısızlık ortaya çıkıyor.

Dijital yetenek konusundaki ilk Pisa araştırması 2012 yılında elde edilen verilere dayanıyor. Buna göre, öğrencilerin yüzde 96'sı evde bir bilgisayara sahipken, yüzde 72'si bu tekniği okulda kullanıyor.

Almanya'da ise toplumun daha varlıklı kesiminden gelen çocukların interneti sosyal açıdan daha zor durumdaki çocuklara kıyasla daha fazla bilgi amaçlı kullandığı ortaya çıktı.

Sosyal açıdan dezavantajlı çocukların bilgisayarı video izlemek, oyun oynamak ya da sohbet amaçlı kullandığı belirtildi.

İstatistiksel açıdan Almanya'da 4,2 öğrenci bir bilgisayarı paylaşıyor. Almanya bu oranla 34 OECD ülkesi arasında 28'inci sırada yer alıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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