Bilgisayar başında çalışanlar dikkat; idrar kaçırma problemi kapıda

Uzmanlar, masa başında çalışanları, hareketsizlikten kaynaklı idrar kaçırmaya varacak sağlık problemleriyle karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.

Uzmanlar, "Masa başında, bilgisayar karşısında çalışanlar, bir pozisyonda en fazla 20 dakika durduktan sonra iki dakika kadar işe ara vermek ya da başka bir işle ilgilenmeleri daha doğru olacaktır." tavsiyesinde bulundu.

Zaman'da yer alan habere göre, uzmanlar, bilgisayar başında eğilerek çalışma sonucu ortaya çıkan boyun ağrılarının fıtık oluşumunu tetiklediğini, sinirleri baskı altına aldığını kaydetti. Bu kişilerin, hareketsiz kaldıkları için şekil bozuklukları yaşadığını, bel ağrıları, omurgada eğrilik gibi rahatsızlıklar oluştuğunu vurgulayarak bu durum dikkate alınmadığı takdirde, bacaklarda güçsüzlük ve hatta idrar kaçırmaya varan sağlık problemlerine yol açtığını dile getirdi.​

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Hasan Doğan, hareketsiz yaşamın, masa başında eğilerek çalışanların, boyun ağrıları yaşadığına dikkat çekti.

Bu ağrıların hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Opr. Dr. Doğan, boyun ağrılarının geçirilmesi için bilinçsizce yapılan hareketlerin boyun fıtığına sebep olduğunu, bu fıtığın sinirleri baskı altına alarak, kol ve bacaklarda güçsüzlük, ellerde uyuşma karıncalanma, hareket kısıtlılığı hatta idrar kaçırmaya varan sorunlar oluşturduğunu vurguladı.

Dr. Doğan, şöyle dedi:

"Microcerrahi ve ameliyatlarla giderilmeye çalışılan, iş rutininde tekrarlanma olasılığı yüksek olan ofis hastalıklarından kurtulmak için ilaç ve cerrahi yöntemlerin dışında, ağrıya neden olan hasar görmüş dokuların, bedenin kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçiren doğal ve kalıcı tedavi yöntemi olan Proloterapi ile iyileştirmek mümkündür."

Dr. Doğan, her üç kişiden birinin boyun ağrısı yaşadığı günümüzde, yanlış duruş şekli ve hareketsiz yaşamın tetiklediği fıtık hastalığından, vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını harekete geçirerek kalıcı olarak tedavi sağlayan proloterapi ile kurtulmanın mümkün olduğunu anlattı.

"Bir pozisyonda en fazla 20 dakika durduktan sonra iki dakika kadar işe ara vermek ya da başka bir işle ilgilenmek daha doğru olacaktır." diyen Doğan, "Bu sürede sıkışmaya maruz kalan sinirler ve damarlara rahatlama şansı vermiş oluruz." dedi.

Doğan, özellikle masa başında bilgisayar karşısında oturarak çalışan kişilerin, hareketsiz kaldıkları için şekil bozuklukları yaşadığını, bel ağrıları, omurgada eğrilik gibi rahatsızlıklar oluştuğunu belirtti. Bel ve sırt ağrılarının, yanlış tedavi ve ilaçlar sonucu sıklıkla tekrarlanabildiğini vurgularken, rahatsızlıkların nüksetmemesi için önleyici ve kalıcı tedavi olan Proloterapi yöntemini tavsiye eden Doğan, proloterapi yöntemi ile ağrıya neden olan; zayıflamış, yıpranmış bağ ve dokuların güçlendirildiğini, tekrar eski haline getirildiğini, vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasının harekete geçirildiğini aktardı.