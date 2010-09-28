-BİLGİN: KRİZİN SEBEBİ MERKEZ BANKALARI İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Tevfik Bilgin, finansal krizin sebebinin merkez bankaları olduğunu belirterek, ''Merkez bankalarına finansal istikrar konusunda daha fazla bilinç ve sorumluluk düşmektedir. Dünyada hiçbir kurum, kendi devleti ve halkından bağımsız değildir, sadece özerktir. Ülke çıkarları, kurumların bağımsızlığına feda edilemeyecek kadar değerlidir'' dedi. Bilgin, İstanbul Finans Zirvesinde yaptığı konuşmada, Türk bankacılık sisteminin geldiği noktanın altını çizerek, şu anda şeffaflık konusunda sisteme çok güvendiklerini ve bir musibetten, bin nasihattan daha fazla yararlandıklarını, musibeti 2001 Şubat ayında gördüklerini söyledi. Kriz sonrasında artık bütün önemli oyuncuların, ülke otoritelerinin ve bankaların şapkalarını önüne koydukları, nerede yanlış yaptıkları sorusunu kendilerine sordukları bir dönemin yaşandığını belirten Bilgin, esasında bankacılık sisteminin kurallarının çok karmaşık olmadığını, bankacılığın başladığı Hammurabi veya eski Mezopotamya'dan bu yana fazla bir şey değişmediğini ifade etti. Bilgin, ''Ama öyle enstrümanlarla çeşitlendirebilirsiniz ki sonunda belki kendiniz de işin içinden çıkamazsınız'' dedi. -''BANKACILAR GENELDE HAFIZA PROBLEMİ YAŞIYOR''- Bilgin, son krizin hırs ve ''daha çok'' duygusu ile gidişatın kötü olduğunu göre göre diğer oyuncularla rekabette geri kalmamak için uçuruma yürümenin sonucu olduğunu söyledi. Bankacıların genelde hafıza problemi yaşadıklarını, geçmişte olan benzer hataların defalarca yapılabildiğini ve bankacıların genelde uzağı görmekte sorun yaşadıklarını ifade eden Bilgin, bir finansal kuruluşu denetleyen ve düzenleyen BDDK gibi otoriteler ile kurumların da genellikle işlemlere sonradan vakıf olduklarını belirtti. BDDK Başkanı Bilgin, ''Ülkemizde diğer ülkelerden farklı olduğunu gördük. Diğer ülkelerde 2008 Eylül ayından beri izliyoruz, ama onlardan Türkiye'de çok farklı bir hava görmüştük geçmişte. 'Türkiye'de bankalar batarsa tek sorumlu BDDK'dır. Yöneticileri ve çalışanları soruşturmalardan bunalırlar. Ama bankacılık iyiyse asıl başarı diğer kurumların, BDDK da sadece görevini yapmıştır'' şeklinde konuştu. -''OTORİTELER, İYİ VE KÖTÜ GÜN AYRIMINI TESPİT ETMELİ''- Dünyada krizlerin her zaman olduğunu ve bundan sonra da olacağının altını çizen Bilgin, ''Maalesef daha çok kriz göreceğiz. Kapitalist sistemin ruhunda dalgalanmalar devamlı yaşanacak. Ancak iyi günlerde kötü günler için yedek akçe biriktirmek zorundayız. İyi günlerde bankalar bazında örneğin yedek akçe biriktirip kötü günlerde harcamamız gerekir. Otoritelerin de iyi günler ve kötü günler ayırımını belli rasyolarla tespit edip, bankalara veya finansal kuruluşlara bu anlamda yaklaşmalıdırlar yapacakları düzenlemelerle'' şeklinde konuştu.