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Dünya

BİLGİLER ÇELİŞKİLİ WASHINGTON (A.A)

09 Ocak 2011 00:16

-BİLGİLER ÇELİŞKİLİ WASHINGTON (A.A) - 08.01.2011 - ABD'nin Arizona eyaletinde başından vurulan Amerikanı Kongre üyesi Gabrielle Giffords'ın durumuyla ilgili çelişkiler bulunuyor. Giffords'un, Arizona'nın Tucson kentindeki bir markette katıldığı halka açık bir etkinlik sırasında, gelişigüzel ateş açan kimliği belirsiz bir saldırgan tarafından vurulması sonucunda ölüp ölmediğiyle ilgili Amerikan basınında çelişkili bilgiler yer alıyor. Giffords'un öldüğünü ilk duyuran Reuters haber ajansı, son olarak Giffords'un, olayın ardından helikopterle hastaneye götürülerek ameliyata alındığını ve halen hayatta olduğunu duyurdu. Tuscon kentindeki Üniversite hastanesinin sözcüsü Darci Slaten, "Giffords, hayatta ama şu an ameliyatta" dedi. Olayda Giffords'un yanısıra başka yaralananlar da olduğu belirtilirken, yaralılara ilişkin Amerikan medyasında farklı rakamlar yer alıyor. Giffords'un durumu ve ameliyat hakkında henüz daha ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Giffords'un öldüğü flaşını geçen CNN televizyonu da daha sonra ölüp ölmediğinin henüz teyit edilemediğini duyurdu. Saldırganın hemen yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilirken FBI ve yerel polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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