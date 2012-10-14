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Yaşam

Bilgi Ünivesitesi'nden Kürtçe radyo yayını

Bilgi Üniversitesi'nin radyosu Radyo Vesaire’den Kürtçe yayın yapılacak

14 Ekim 2012 16:47

Bilgi Üniversitesi'nin radyosu Radyo Vesaire'den Kürtçe yayın programı yapılacağı duyuruldu.

Türkiye ünivesiteleri açısından bir ilk olacak söz konusu program her pazartesi canlı olarak yayımlanacak.

Agos gazetesinde yer alan habere göre; Söz konusu radyo programı, Bilgi Üniversitesi öğrencisi Deniz Gündüz ve Mehmet Yeşilmen tarafından önümüzdeki hafta Pazartesi günü Radyo Vesaire’den Kürtçe canlı yayın yapılacağını duyurdu.

Üniversitesi bünyesinde açılan lisans yabancı dil dersi Kürtçenin yanı sıra artık Kürtçe radyo programı da var.

 

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