Bilgi Üniversitesi’nde işten çıkarılan işçilerin oturma eylemi

Bilgi Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta işten çıkartılan 13 işçinin işe alınması talebiyle oturma eylemi başlatıldı.

Bilgi Üniversitesi Santral Kampusu’nda dün gerçekleştirilen eylemde ellerinde “Susma haykır, sendika haktır,’’ “Sıra kimde,’’ ‘‘İşimi geri istiyorum’’ pankartları taşıyan 50 kişilik grup rektörlük binasına yürüdü.

Taraf gazetesinde yer alan habere göre eyleme, işten çıkartılanlar ve onu destekleyenler katılırken Rektörlük Binası önünde yapılan açıklamada DİSK Genel Başkanı Erol Ekici sendikalaşmanın, yasa koyucular tarafından hak olarak görüldüğünü belirterek, “Ama sendikalaşmaya adım atıldığında, başımıza neler gelindiğini burada görüyoruz” dedi.

İşten çıkartılanlardan Beyhan Demir Taraf ’a yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Direnen işçi görüntüsü istemedikleri için bizi tercih günlerinden sonra işten çıkarttılar. Sendikalı ve kadrolu işçi barındırmamaya gayret gösteriyorlar. Az maaşa razı, fazla mesaiye ses çıkarmayan bir toplulukla çalışmaya kararlılar. İşe geri dönemesek bile çalışan arkadaşlarımızın haklarını iyileştirmek için direnişimizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu, bizim için yeterince büyük bir kazanım olacak.”

Öğretim üyelerinin de destek verdiği 30 kişilik bir grup basın açıklamasının ardından oturma eylemine başladı.