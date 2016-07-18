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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bilgi Üniversitesi: Darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin çocuklarına yüzde 100 burs verilecek

"Destek olmayı asgari görevimiz addediyoruz"

18 Temmuz 2016 21:05

Bilgi Üniversitesi, darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin halen üniversitede eğitimine devam eden, bu yıl sınava girmiş ya da ileriki yıllarda sınava girecek çocuklarına yüzde 100 burs vereceğini duyurdu.

Üniversitenin sitesinde yayımlanan duyuru şöyle:

"Önemli Duyuru

"15-16 Temmuz 2016 darbe girişimine direnirken yaşamlarını yitiren yurttaşlarımızın ailelerinin acılarını yüreğimizde duyuyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak, bu olayda şehit olanların çocuklarına destek olmayı asgari görevimiz addediyoruz. Darbeye karşı, demokrasi savaşında yaşamlarını yitirenlerin halen üniversite tahsilini sürdüren, bu yıl sınava girmiş ya da önümüzdeki yıllarda sınava girecek çocuklarına BİLGİ, %100 eğitim bursu vermekten onur duyacaktır."

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