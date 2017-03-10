Bilgi Üniversiteli öğrenciler: İki yıldır süren tehditleri rektörlüğe raporlamıştık; işlem yapılmadı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kurulan standa yapılan bıçaklı saldırıyla ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencileri, yönetimi suçladı. Açıklama yapan öğrenciler, saldırgan grup içinde daha önce de haklarında şikâyette bulundukları okul öğrencileri olduğunu söyledi.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, öğrenciler saldırgan grup içerisinde üniversite öğrencilerinin de bulunduğunu belirterek, haklarında daha önce şikâyetler yapıldığını belirtti. Akademisyenler de rektörlüğü suçlayarak "Üniversite fikir üretim yeridir. Fikir yerine kaba kuvveti ile var olabilenlerin üniversitede yeri yoktur. Mağdur öğrencilerimizin yanındayız" dedi.

Saldırganlar serbest

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan ve haklarında "darp" suçundan işlem yapılan 6 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Üniversitenin Eyüp’teki Santralistanbul Kampusu’nda, önceki gün 8 Mart etkinliği yapan kız öğrenciler, turnikelerden atlayarak bahçeye giren bıçaklı bir grubun saldırısına uğramıştı. Gruptan 6 kişi güvenlik görevlileri ve öğrenciler tarafından yakalanmış, olay yerine gelen polislere teslim edilmişti.

Üniversite bahçesinde dün toplanan yaklaşık 100 kişilik öğrenci gurubu rektörlük binası önünde basın açıklaması yaptı. Bilgi Üniversitesi’ndeki saldırıda yaralanan ve gözü moraran öğrenci İrem Esmer de basın açıklamasına katıldı.

"Tekbir getirerek ellerinde bıçaklarla bize saldıran erkek gurubu..."

Üniversitenin öğrencisi Rabia Demiroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tekbir getirerek ellerinde bıçaklarla bize saldıran erkek gurubuna karşı öz savunma yaptık ve bu sayede saldırıyı ciddi bir yaralanma almadan atlatabildik. Bu saldırı münferit bir saldırı değil, iki yıldır sistematik olarak maruz kaldığımız tehdit ve tacizlerin ulaştığı son noktadır. Bu tehdit ve tacizleri defalarca rektörlüğe raporladık ancak bu kişiler hakkında bir işlem yapılmadı."

Üniversitedeki 8 Mart standını kuran Bilgi Kadın Kulübü üyelerinden Zeynep Sarıkaya ise açıklamasında “Okulda Milliyetçi Düşünce Kulübü üyesi bir grup var. İki yıldır sürekli olarak bizi gerek sosyal medya üzerinden gerekse yüz yüze tehdit ediyorlardı. Biz bu kulübü ve üyelerini rektörlüğe şikâyet ettik. Bize saldıran 20 kişilik grup içerisinde bu kulübe üye olan 2-3 kişiyi yüzünden tanıdık. Bu kişilerle ilgili daha önce rektörlüğe şikayetlerde bulunmuştuk” dedi.

Rektöre protesto

Açıklamaların ardından öğrenci temsilcileri rektörlük binasına girerek Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan ile görüşmek istedi. Rektör vekili Yazgan çağrının ardından açıklama yapan öğrencilerin yanına geldi. Öğrenciler, Yazgan’a geçtiğimiz yıl üç defa saldırıya uğradıklarını ve saldıran grupla ilgili soruşturmaların akıbetini sordu. Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan ise soruşturmalarla ilgili bilgisinin olmadığını belirtti. Öğrenciler ise rektör vekilinin açıklamasını yetersiz bularak alkışlı protesto gerçekleştirdi. Rektör Vekili Yazgan, protesto üzerine öğrencilerin yanından ayrıldı.

"Bu örgütlü bir saldırı"

İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampusu’nda 8 Mart’ta düzenlenen Kadınlar Günü etkinliğinde bir grubun kadın öğrencilere saldırmasını rektör vekili Prof. Dr. Ege Yazgan, açıklamada bulundu. Prof. Dr. Yazgan, kampusteki güvenlik önlemlerinin artırıldığı söyleyerek, özetle şu bilgileri verdi:

Uyarı gelmiş

“Dışarıdan örgütlü şekilde, önceden planlayarak öğrencilerimize saldırdılar. Bilgi’de bu ay başında güvenlik önlemlerini valilik ve emniyet güçlerinden gelen uyarılar sonrasında artırdık. Girişlere turnikeler konuldu. Dışarıdan gelen 15-20 kişilik bir grup yüzleri açık bir şekilde turnikelerin üzerinden atlıyor. Güvenlik, grubun yeni önlemleri protesto eden öğrenciler olduğunu düşünerek, sert müdahalede bulunmuyor.”

"Önlemler artacak"

“Ancak içeri girdiklerinde bağırarak koşmaya başlıyorlar. Güvenlik, öğrenci olmadıklarını anlayarak müdahale etmek için harekete geçiyor. Tepki vermekte bu nedenle gecikiyorlar. Grup içerisinde bir ya da iki öğrencimiz olduğunu da düşünüyoruz. Güvenlik kameralarını inceliyoruz. Bunları belirleyeceğiz. Bunun yanı sıra kampusta güvenlik elemanı ve güvenlik kameraları sayısı da artacak. Bir hafta boyunca emniyet güçleri de kampus dışında bekleyecek. Bu kampumuza yapılmış örgütlü, provokatif bir saldırı.”