Bilgen: HDP konusunda CHP içerisinde farklı eğilimler var

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, CHP'den gelen "HDP'yle ittifak yapmayacağız" açıklamalarına ilişkin "CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımlar var. En azından açıklamalar böyle bir tartışmanın olduğunu gösteriyor. Biz CHP’nin iç tartışmalarına ilişkin bir şey söyleyecek değiliz, HDP seçmenine ve toplumun bir kesimine yönelik bir tutumdur" değerlendirmesinde bulundu.

"HDP seçmenine yönelik bir tutumdur"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgen, CHP'den gelen "HDP ile ittifak yapılmayacak" açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"CHP içerisinde farklı eğilimler ve yaklaşımlar var. En azından açıklamalar böyle bir tartışmanın olduğunu gösteriyor. Biz CHP’nin iç tartışmalarına ilişkin bir şey söyleyecek değiliz, ama HDP’nin ya da bir başka partinin dışlanması, ayrımcılığa tabii tutulması doğrudan doğruya, HDP seçmenine ve toplumun bir kesimine yönelik bir tutumdur. Bize ciddi miktarda oy veren Kürt toplumunun bir gerçekliği var. HDP’ye oy verip Kürt olmayan kesimler de var. Bunu sadece bir etnik ayrım, toplumsal kamplaşma zemininde okumuyoruz. HDP’nin seçim sürecinde öcüleştirilmesi ve HDP ile yan yana durmanın kendisinin bir suç gibi tarif edilmesi Türkiye demokrasisine büyük bir darbe vurmaktır."

"Leyla Güven'in iradesine saygı duyuyoruz"

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmenin ardından 68 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevi yapan HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven'in kararında bir değişiklik olup olmadığı sorusuna ilişkin de şunları söyledi:

"Kişiye özel hukuk olmazsa kişiye özel tecrit de olmaz. Bugüne kadar görüşme yapılamamış olmasını yadırgamak gerekir. 2,5 yıla yakındır ne ailesi ile ne avukatları ile görüşme yapmamış olmasına yoğunlaşmamız gerekir. Biz vekilimizin iradesine saygı gösteriyoruz, karar kendisinindir. Ama tecrit ile ilgili her türlü keyfiliği, hukuk dışı insanlık dışı her türlü keyfiliği reddediyoruz. Türkiye’nin barışı için, Türkiye’nin Orta Doğu politikasında da iç güvenliğinde de en az maliyetle en doğru adımları atması gerekiyor. Siyasi açılımlar elbette olabilir ama bunlardan önce yasal hukuki düzenlemelerin yapılması ve insani bir yaklaşımın herkes için genel geçer kural olarak uygulanması gerekiyor. "

Donald Trump'ın tweetti...

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yıkıma uğratırız" açıklaması hatırlatılan Bilgen, "Trump’ın tweetinin içerisinde şüphesiz hem tehdit var, hem tanımlama var hem de 20 mil ile ilgili bir vurgu var. Bunu nasıl tanımlayacağız? Meclis Dış İlişkileri Komisyonu 20 millin ne anlama geldiğini biliyor mu? Tweetin içindeki asıl somut vurgu 20 mil vurgusudur. Bir güvenli bölge mi, uçuşa yasak bölge mi, tampon bölge mi oluşturmak? Türkiye’nin müdahalesini engellemeye yönelik mi yoksa tam tersine kapalı kapılar arasında bir anlaşma mı var? İlk cümle ile sanki gerilim varmış gibi hava oluşturup ama ikinci cümledeki 20 mil ile ilgili Türkiye bir tuzağa mı çekilmek isteniyor. Trump’ın keramet dolu tweetlerini anlamak yerine gerçekten ne olup bittiğini anlayarak ortak yararımız için bir siyaset geliştirmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.