-BİLGEHAN: CHP ÖZÜNE DÖNMELİ ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - CHP'nin eski Genel Sekreter Yardımcısı Gülsün Bilgehan, ''CHP'nin kendi özüne dönerek, gerçek bir sosyal demokrat parti olması gerekiyor. Bunun yolu da gittikçe daha katılaşan tüzüklerin demokratik hale getirilmesidir'' değerlendirmesinde bulundu. Bilgehan, yazılı açıklamasında, Türkiye'de herkese ''bu kadar da olmaz'' dedirten CHP'deki gelişmelerden dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. ''Son ana kadar parti içinde bir uzlaşma olmasını umduğunu'', kapalı kapılar ardındaki hiçbir toplantıya katılmadığı için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi çağırdığı Parti Meclisi önünde görüşlerini ve listesini sunmasını beklediğini belirten Bilgehan, açıklamasında şunları kaydetti: ''Bir liderden istenen, güvenilir ve tutarlı olmasıdır. Umarım, CHP'deki bu sorunlar hayırlı sonuçlar verir. CHP'nin kendi özüne dönerek, gerçek bir sosyal demokrat parti olması gerekiyor. Bunun yolu da gittikçe daha katılaşan tüzüklerin demokratik hale getirilmesidir.'' Bilgehan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nca hazırlanan MYK listesinde Kadın Örgütlenmesi ve Kadın Kollarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiş, ancak görevi kabul etmemişti. Daha sonra Kılıçdaroğlu, bu göreve Didem Engin'i getirmişti.