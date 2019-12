Bilge'den 1700 km. uzakta yeni yaşam başladı

T24 - Bilge Köyü katliamıyla ilgili tutuklu sanıkların 84 yakını, dün köylerine 1700 kilometre uzaklıktaki bir ilde yeni evlerine yerleşti.



Köy sakinleri tek isteklerinin ‘güven içinde yeni bir gelecek’ olduğunu söylerken, yerleştikleri sitenin sakinleri ise ikiye bölünmüş durumda. Kimi, “Can güvenliğimiz kalmadı” diyerek evini değiştirmek için müteahhide başvurdu, kimi ise “Hoş gelmişler. Umarız burada yeni bir hayat kurarlar” diyor.



Mardin'in Mazıdağı İlçesi’ne bağlı Bilge Köyü’nde 44 kişinin katledilmesiyle ilgili olarak tutuklanan 11 sanığın yakınları, can güvenliği nedeniyle başka bir ildeki yeni evlerine yerleştirildi. 58’i çocuk 84 kişinin önceki gün Mazıdağı’ndan başlayan yolculukları, dün sabah sona erdi.



Yedi bloktan oluşan ve bir bloğu öğrenci yurdu olan sitenin iki bloğuna ise sanık yakınları yerleştirildi. Diğer dört bloktan oluşan 48 dairenin bir bölümü boş, bir bölümünde de aileler yaşıyor. Satın alınan 32 dairenin ikisi derslik, biri sağlık birimi, ikisi polisler için ayrıldı.



1700 kilometre koruma



4 Mayıs akşamı yaşanan katliamdan sonra ‘Şıh Mehmet’ lakaplı Mehmet Çelebi’nin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yakınları, koruma altına alındı. Mazıdağı’nda bir fabrika misafirhanesinde kalan 8 erkek, 18 kadın ve 58 çocuktan oluşan toplam 84 kişi, önceki gece büyük bir gizlilik içinde iki otobüse bindirildi. Ayrıca otobüsleri bir otomobil ile ailelerin eşyalarının bulunduğu TIR ve kamyon takip etti. Aileler, 1700 kilometrelik yolculuk süresinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi tarafından korundu.



‘Kendi evin gibisi yok’



Bilge Köylüler dün 08.00’de yeni evlerinin bulunduğu mahalledeki siteye getirildi.



Sanık yakınlarını burada Vali Yardımcısı İsmail Gültekin ve Emniyet Müdürü Mehmet Behzat Canbazoğlu karşıladı.



Eşyaların taşınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 84 kişi daha sonra yeni evlerine yerleştiler. Bir sanık yakını burayı beğendiniz mi sorusuna? “Göreceğiz ama kimsenin kendi evi gibi değildir” dedi. Sitede bir daire sağlık birimi olarak düzenlenirken, iki daire de güvenlik için bulunacak polisler için ayrıldı. Bir metre yüksekliğinde duvarla çevrili apartmanların bahçe girişinde polis beklerken, sokağın girişi de polis bariyerleriyle kapatıldı.



İki daire ‘okul’ olacak



Devlet tarafından satın alınan 32 daireden iki daire, duvarları kırılarak sınıf haline getirildi. Bu birleştirilmiş sınıflarda, Milli Eğitim’in görevlendireceği öğretmenler gözetiminde çocuklara ikinci yarıyıla kadar telafi eğitimi verilecek. Ardından çocuklar çevredeki uygun okullara giderek eğitimlerini sürdürecek. Çelebi ailesine 32 dairenin ayrıldığı sitenin çevresi şu an için iki güvenlik kamerasıyla kontrol ediliyor.



Kimi site sakini tedirgin, kimi ‘Hoşgeldiler’ diyor



Bilge Köyü sakinlerinin gelmesi, aradan sokak geçse de sitesi sakinleri ve çevrede oturanları ise tedirgin etti. Yaklaşık 1,5 yıldır oturulan apartmanlardan ev alanların bir kısmı, iki bloğu Mardinli ailenin oturması için valiliğe satan Müteahhit Salih Özdok’tan, evlerini başka yerdeki daireyle değiştirmesini istemiş.



‘Ev fiyatları tepetaklak’



Müteahhidin yakındaki diğer inşaatlarının da gelişme karşısında talep görmemeye başladığını, bölgedeki ev fiyatlarının hemen düştüğünü söyleyen site yöneticisi Sıtkı Kaya, “Niye başka vilayet değil de burası. Ya orada olan katliamın aynısı burada da olursa. Polis nezaretinde oturmak kolay mı“ derken, eşi Zeynep Kaya da, “Emekli olduk bir ev aldık. Tam sevinecektik bu olay oldu. Sevinemedik bile. Can güvenliğimiz yok çünkü” dedi.



‘Elden geleni yapacağız’



Sitede iki yıldır oturan Nagehan Sinanoğullarından ise, yeni komşuları için, “Hoş gelmişler. Sefa getirmişler. Onlar adına iyi bir şey. Umarım burada iyi bir hayat onları bekliyordur. Biz de onlara burada elimizden gelen her türlü yardımı yapacağız” dedi.



Kalorifer şaşırttı



Bilge Köyü’nden getirilen sanık yakınlarının kalacağı iki bloğun biri 3+1 diğeri 1+1 dairelerden oluşuyor. Binanın kömürlü kaloriferleri de kamu görevlileri tarafından yakılıyor. Mardinli aileler en çok kalorifere şaşırdı. Büyükler, “Bu kadar beklemiyorduk” derken küçükler ise odaları olduğunu görünce havalara uçtu.



‘Yeni gelecek istiyoruz’



Evlerde yaşamaya başlayan Çelebi ailesi adına gazetecilere konuşan eski köy korucusu Mustafa Çelebi, “Allah valimizden, devletimizden, buradaki insanlardan razı olsun” dedi. Güvenlikleriyle ilgili endişe duymadıklarını, devletin gerekli tedbirleri aldığını söyleyen Çelebi, “Biz yeni bir gelecek istiyoruz. Yeni bir hayat istiyoruz. Umudumuz var. Zamanla bazı şeyleri geliştirebiliriz. Köy yerinden şehre geliyoruz” dedi.



‘Kızlarımız okuyacak’



Apartmanların altındaki iki dairenin çocukların okulu için ayrıldığını belirten Mustafa Çelebi, “Burada inşallah güzel bir gelecek var. Kızlar Doğu’da okutulmuyor. Batı illeriyse bunu aşmış. Bizim de burada kızlarımız okuyacak” dedi. Evlere yerleştiklerini söyleyen Çelebi, “Çocukların mutluluklarını ölçemeyiz. Hepsini ayrı odası var” diye konuştu.



Vali umutlu



Taşınmanın ardından apartmanlara gelen Vali Cengiz Aydoğdu, şu bilgileri verdi: “Zaman içinde normalleştireceğiz. Okuma kursları, sosyal hizmetler görevlileriyle birlikte apartmana, şehir hayatına alışmaları için çalışacağız. Köyden kente gelen her hangi bir kişi bile sıkıntı yaşar. Onların özel durumu da var. Alışmalarını istiyoruz. 2-3 ayın uyum için yeterli olacağını düşünüyoruz.”