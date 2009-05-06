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Bilge köyünden göç başladı

Katliamı yaşayan Bilge köyünde saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklananların aileleri köyden ayrılıyor

06 Mayıs 2009 03:00

Bilge köyünde 44 kişinin katledilmesinin ardından saldırıyı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tutuklananların aileleri ve yakınları, köyden göç etmeye başladı.

Bilge köyünden göç başladı - FOTOGALERİ

Bugün akşam saatlerinde ölenlerin yakınlarından bir grup kadın, tutuklananların evlerine taşlı saldırıda bulunmak istedi. Jandarma ekipleri saldırganları önlerken, evlerin çevresinde önlemi artırdı.

Tutuklananların yakınları, akşam saatlerindeki saldırı girişimi ve kendilerine yönelen suçlamalardan bulandıkları için göç etme kararı aldı. İlk aşamada 12 ailenin taşınması için talepleri üzerine eşyayı taşıyacak kamyonlar getirildi. Göç edecek aileler eşyayı kamyonlara yüklerden jandarma evlerin damları ile çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarmalar arasında kadın görevlilerin de bulunduğu dikkat çekti. Göç eden ailelerin nereye gidecekleri konusunda ise güvenlikleri gerekçesiyle herhangi bir bilgi verilmedi.

Jandarma engelledi

Bu arada, saldırıda yaşamını yitiren Muhtar Hacı Halim'in evinde taziyeleri kabul eden bir grup kadın, bir ara tutuklu kişilerin evlerine saldırmak için aniden harekete geçti. Durumu fark eden jandarma, zamanında kadınlara müdahalede bulunarak, saldırı girişimini engelledi.

Tutuklu sayısı 10'a çıktı

Katliamla ilgili dün gece 8 kişinin tutuklanmasının ardından jandarmada sorguları tamamlanan 2 kişi de bugün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklanan 2 kişi cezaevine gönderilirken, böylece saldırıyla ilgili tutuklananların sayısı 10'a yükseldi.


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