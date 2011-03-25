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BİLGE KÖYÜNDE SİLAHLI KAVGA MAZIDAĞI (A.A)

25 Mart 2011 15:41

-BİLGE KÖYÜNDE SİLAHLI KAVGA MAZIDAĞI (A.A) - 25.03.2011 - Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde alacak nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 4 Mayıs 2009 günü silahlı saldırı sonucu 7'si çocuk toplam 44 kişinin hayatını kaybettiği Bilge köyünde Çelebi ailesi arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çelebi ailesinden köyde geçici köy koruculuğu yapanların da karıştığı kavgada, silahla ağır yaralanan Osman Çelebi (60), Mardin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olaydan sonra köyde geçici köy koruculuğu yapanların silahlarının toplandığı, kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi amacıyla balistik incelemenin yapılacağı öğrenildi.

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