Bilge köyünde buruk ders başı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki ilköğretim okulunda eğitime 15 öğrenciden yoksun olarak, yeniden başlandı.



Geçen hafta 6'sı çocuk 16'sı kadın toplam 44 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise yaralandığı saldırının ardından eğitime ara verilen Bilge Köyü İlköğretim Okulu'nda öğrenciler bugün düzenlenen törenin ardından ders başı yaptı.



Saldırıda yaşamını kaybeden 2. sınıf öğrencisi Ayşe Çelebi ile saldırıyı gerçekleştiren ailelere mensup oldukları için köyden göç etmek zorunda kalan 14 öğrencinin yer almadığı törende, öğrenciler öğretmeni Sadık Bulut nezaretinde İstiklal Marşı okuduktan sonra dersliğe alındı.



Okulda ilköğretim öğrencilerinin yanı sıra yeni oluşturulan ana sınıfında eğitime başlanırken, bu çocukların rehabilitasyon çadırında yaptıkları ve duygularını ifade eden resimleri sınıfın duvarını süsledi. Ayrıca, bu arada ilköğretim okulundaki öğrencilere kırtasiye yardımı yapıldı.



Törene, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü İbrahim Er, Vali Yardımcısı Yavuz Selim Tüzer ile çok sayıda yetkili de katıldı.



"Okulun açılması için çalıştık"



Afet Koordinasyonu Okul Sorumlusu ve Psikoloji Danışmanı Osman Çakır, okulun eğitime açılması için 3 gündür yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmalar sonucunda okulu hazır hale getirdik. İlk etapta acil müdahale eyleminin artık kurumsal anlama geçmesi için çalışmalarımızı ana okul oluşturarak, sürdürmek istedik" dedi.



"Köydeki vatandaşlarımız çadırdan ziyade hijyenik açıdan okul ortamında bulunmasını istediler. Mardin Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi olarak özverili çalışma gerçekleştiriliyor. Buradaki eğitim verdiğimiz çadırımız da duracak" diyen Çakır, "Psikososyal destek programı ve Rehberlik Araştırma Merkezi'nin iş birliğiyle devam edecek. Çocuklar okuldan çıktıktan sonra saat: 15.00'te çadırda etüt yapacak. Daha sonraki çalışmanın boyutu çadırdaki gibi olmayacak, farklı desteğimiz olacak" diye konuştu.



Osman Çakır, "Rehabilite çalışmalarına bu köyden taşımalı eğitim ile başka okullarda eğitim gören çocuklar da alınacak. İlköğretim de 25, anaokulda ise 15 çocuk eğitim görecek. Bu köyden göç eden 14 çocuk da bulundukları yerde takip edilerek, eğitim desteği verilecek" şeklinde konuştu

