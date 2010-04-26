Bilge Köyü katliamına ceza yağdı

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Mazıdağ İlçesi Bilge Köyü'nde 7'si çocuk 44 kişinin öldürülüp, 3 kişinin yaralandığı katliamla ilgili davanın 8'ncisi Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya 8 tutuklu sanık ile 20 mağdur yakını ile avukatlar katıldı. Katliamın planlayıcısı ve baş sanığı olduğu ileri sürülen Şıh Mehmet Lakaplı Mehmet Çelebi (43)yaptığı son savunmasında, “Bu olay namus meselesidir. Kardeşim ve oğlum ile birlikte yaptık. Onlar bu olaya ailemizin hepsini katmaya çalışıyorlar" dedi. Duruşma sonunda Mehmet Çelebi (Şıh Mehmet), kardeşi Abdülhakim Çelebi, Mehmet Emin Çelebi, Mehmet Sait çelebi, Ömer Çelebi ve Süleyman Çelebi olmak üzeri toplam 6 tutuklu sanığa 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet, M.Ş.C.' ye 44'er kez 15'er yıl, evinde el bombası bulunan Ahmet Çelebi'ye 15 yıl, silahla havaya ateş eden tutuksuz sanık Mustafa Çelebi'ye 6 ay hapis cezesı verildi. Mustafa çelebi’nin bu cezası ertelendi, tutuksuz yargılanan Mehmet Ali Çelebi, Ali Çelebi, Abdülkadir Çelebi ve 14 yaşındaki. A.Ç. ise beraat etti







Mazıdağ'ı ilçesi'ne 40 kilometre uzaklıktaki Bilge Köyü'nde geçtiğimiz yıl 4 Mayıs akşamı meydana gelen olayda, köyün eski muhtarı Cemil Çelebi'nin 25 yaşındaki kızı Sevgi Çelebi ile 27 yaşındaki Habip Arı'nın nişan töreninin yapıldığı eve düzenlenen baskında 7'si çocuk, biri hamile 17 kadın ve köy imamı Hacı Kazım Ozan'ın da (24) aralarında bulunduğu toplam 44 kişi öldürülürken, 2'si çocuk 3 kişi de yaralandı. Saldırıdan olay anında evde bulunan 7 kişi yara almadan kurtuldu.







Önce 11 kişi tutuklandı









Katliamın ardından Şıh Mehmet olarak bilinen Mehmet Çelebi (43), Abdülhakim Çelebi (33), Mehmet Emin Çelebi (35), Süleyman Çelebi (44), Ömer Çelebi (42), Mehmet Sait Çelebi (40), Abdülkadir Çelebi (64), Mehmet Ali Çelebi (23), Ali Çelebi (43), Ahmet Çelebi (41) ve 14 yaşındaki M.Ş.Ç. tutuklanarak Gaziantep H Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. 14 yaşındaki A.Ç. ile Mustafa Çelebi (25) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Tutuklu sayısı 8'e indi









Katliamla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı'na başvurusu üzerine Yargıtay 5'nci Dairesi güvenlik nedeniyle duruşmanın Çorum'da yapılmasına karar verince, tutuklu 11 sanık geçtiğimiz yıl 8 Ağustos tarihinde Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 2 Eylül tarihinde ise yapılan ilk duruşmada telefon kayıtlarından olay günü ve saatinde başka yerde olduklarını ispat eden kamyon şoförleri Mehmet Ali Çelebi ve Ali Çelebi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 20 Kasım tarihinde yapılan üçüncü duruşma ise ise tutuklu sanıklardan Abdülkadir Çelebi tahliye olunca davada tutuklu sanık sayısı 8'e inmiş oldu.







Ara sokaklar bile trafiğe kapatıldı









Bugün yapılan duruşma öncesinde Çorum Emniyet Müdürlüğü Adliye Sarayı etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı. 150 polis adliye sarayı çevresinde adeta kuş uçurtmadı. Sanıkları cezaevinden getiren araçta polis ve jandarma eskortları eşliğinde getirildi. Adliye binası etrafındaki ara sokaklar ise araç trafiğine kapatıldı. Adliye girmek isteyenlerin üzerleri ve çantaları titizlikle aranıp x-ray cihazından geçirildi. Saat 10.45'de başlayan duruşmada tutuklu 8 sanık ile avukatları son savunmalarını yaptı.







Duruşma 4 saat sürdü









Mahkeme heyeti 3 saat süren duruşmaya karar vermek için saat 13.45'de ara verdi. Saat 15.30'da başlayan ve yaklaşık 45 süren süren duruşma sonunda da karar açıklandı. Kapalı olarak yapılan duruşmada son savunmasını yapan katliamın planlayıcısı ve baş sanığı olduğu illeri sürülen Şıh Mehmet lakaplı Mehmet Çelebi, daha önceki savunmalarını tekrar ederek olayın namus meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledi. Çelebi, “Kardeşim ve oğlum ile birlikte bu olayı yaptık. Onlar bu olaya ailemizin hepsini karıştırmaya çalışıyor. Diğer sanıkların bu olayla ilgileri yoktur" diye konuştu.



Kadınları öldürdüğünü kabul eden Abdülhakim Çelebi ise “Ağabeyim ne dediyse ben onu yaptım” dedi. M.Ş.Ç ise babası ve amcasına yardım ettiğini kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Diğer tutuklu sanıklar ise olayla ilgisi olmadıklarını beyan ederek beraatlerini talep etti.







6 sanığa 44'er kez müebbet









Duruşma sonunda 6 sanığa 44'er kez ağırlaştırılmış müebbet, M.Ş.C.' ye 44'er kez 15'er yıl, evinde bomba bulunan Ahmet Çelebi'ye 15 yıl, silahla havaya ateş eden tutuksuz sanık Mustafa Çelebi'ye 6 ay hapis, tutuksuz yargılanan 4 sanığa ise beraat verildi.









‘Yaşasın kötülük'









Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkartılan sanıklardan birinin ''Yaşasın kötülük'', diğerinin de ''Çorum'da adalet yok'' diye slogan attığı görüldü.

