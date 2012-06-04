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Yaşam

Bilge Köyü katliamı sanığının ölmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı

Çelebi, "12 nüfusum var onların vebalini Allah senden sorsun" diye yazdı

04 Haziran 2012 23:35

Bilge Köyü'nde 2009 yılında 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesi ile ilgili dava Yargıtay'ın kararı bozması üzerine Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, cezaevinde intihar eden Süleyman Çelebi'nin ölmeden önce yazdığı mektup ortaya çıktı.

Mardin'in Mazıdağı İlçesi Bilge Köyü'nde 4 Mayıs 2009 tarihinde akşam saatlerinde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili sanıklar güvenlik nedeniyle Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.
 
Yerel mahkeme 2010 yılı Nisan ayında olayın planlayıcısı olan tutuklu sanıklar "Şıh Mehmet" lakaplı Mehmet Çelebi (45), kardeşi Abdülhakim Çelebi (35), Mehmet Emin Çelebi (37), Mehmet Sait Çelebi (42), Ömer Çelebi (44) ve Süleyman Çelebi'nin (46) her birine 44'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi.
 
Diğer tutuklu 2 sanıktan "Şıh Mehmet"in oğlu M.Ş.Ç.'ye, 18 yaşından küçük olduğu için 44'er kez 15'er yıl hapis, evinde el bombası ve fişek bulunan Ahmet Çelebi'yi de toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi.
 
Bu sırada geçtiğimiz Ocak ayında, Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan katliam sanıklarından Süleyman Çelebi, cezaevindeki banyonun penceresine çamaşır ipiyle asılı bulundu.
 
 

İntihar etmeden önce mektup 

 
 
Geride bir not bırakan Çelebi'nin intihar ettiği açıklandı. Cezaevinde intihar eden 12 çocuk babası Süleyman Çelebi'nin bozuk Türkçe ve el yazısıyla yazdığı üç sayfalık mektubunda dönemin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.T.B.'yı suçladığı ortaya çıktı.
 
Kendisinin olay yerinde olmadığını yazan Çelebi, akrabası olmayan tanığı olduğunu ancak B.'nin onu dinlemediğini ileri sürerek beddua etti.
 
Çelebi, "12 nüfusum var onların vebalini Allah senden sorsun" diye yazdı.
 
Mektubun son kısımlarında ise savcıya hitap eden Çelebi, "Savcım ben bu olayı görmedim. Bu olayda yer almadığıma dair şahidim bile vardı. Zaten ailemde tüm bunları biliyor. Sayın savcım ben suçsuzum. Yine diyorum ben olay yerine hiç gitmedim. Ağır Ceza başkanı Mazıdağı'ndaki oturan Vahit Doğan'ı dinlememiştir" diye yazdı.
 
Mektup, Süleyman Çelebi'nin intiharıyla ilgili dosya ile birlikte Bilge Köyü katliamı dosyasının içine kondu.
 
 

Yargıtay kararı bozdu 

 
 
Mardin'in Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde 44 kişinin öldürülmesi ile ilgili dosyayı inceleyen Yargıtay, 'Şıh Mehmet' lakaplı Mehmet Çelebi'ye verilen 44 ömür boyu hapis cezasının 43'ünü onarken, eşiyle ilişkisi olan Fesih Çelebi'yi öldürdüğü için olan cezasını bozdu.
 
Yargıtay sanığın çocuklarına DNA testi yapılması gerektiğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi. Bozmadan sonraki ilk duruşma geçen ay yapıldı.
 

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