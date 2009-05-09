Bilge köyü çocuklarına anaokulu açıldı

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde yaşayan çocukları gergin ortamdan kurtarmak için anaokulu açtıklarını söyledi.



Ankara'dan kara yoluyla Denizli'ye gelen Devlet Bakanı Kavaf, bakan olduktan sonra ilk kez ziyaret ettiği memleketi Denizli'de, il sınırında davul zurnayla karşılandı.



Karşılamada, Denizli milletvekilleri Mehmet Salih Erdoğan, Mehmet Yüksel ve Mithat Ekici, Denizli Belediye Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti İl Başkanı Bilal Uçar, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Pekdemir ve vatandaşlar hazır bulundu.



Dinlenme tesisinde öğle yemeği yiyen Bakan Kavaf ve beraberindekileri Pamukkale kavşağında Denizli Vali Vekili Mehmet Çapraz ve diğer yetkililer çiçeklerle karşıladı.



Denizli Valiliğinde tören mangası tarafından karşılanan Bakan Kavaf, şeref defterini imzaladı.



Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kavaf, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili soru üzerine, "21. yüzyılda hala kan davalarının veya bu tip vahşet görüntülerinin yaşanıyor olması hepimizi üzüyor" diye konuştu.



Hukuk devletinde yaşandığını, insanların aralarındaki sorunları konuşarak, uzlaşarak veya hukuk kurumu aracılığıyla çözmesi gerektiğini belirten Devlet Bakanı Kavaf, "Geçmişe göre bunlar azaldı ama gönlümüz bunların hiç olmamasından, yaşanmamasından yana. Şu anda 30 kişilik ekibimiz orada. Sosyal hizmet uzmanı, uzman doktor, psikolog, bakıcı anne ve destek hizmeti veren elemanlarımız orada annesiz, babasız kalan çocuklarımıza ve kadınlarımıza rehabilitasyon hizmeti veriyor, aynı zamanda fiziki ihtiyaçlarını karşılıyor" dedi.



"Çocuklarımız normal hayata dönecek"



Devlet Bakanı Kavaf, Bilge köyünde annesiz, babasız, kimsesiz kalan çocukları almak için girişimde bulunduklarını ancak çocukların sorumluluklarını akrabalarının üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Ama çocuklarını bize emanet etmek istediklerinde tabii ki biz çocuklarımızı kendi sorumluluğumuz altına alarak, onların normal bireyler olarak hayata uyum sağlamaları ve eğitim hayatlarının devamı noktasında gereken her şeyi yapacağız. Ekiplerimiz orada, her şey kontrol altında. İnsanlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Ayrıca orada ailelerin, çocukların evdeki o atmosferden kurtulması için anaokulu talebi olmuştu. 2 gündür Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürümüz bölgedeydi. Mardin Valimizle birlikte oradaki atıl binayı hemen tanzim ettik. Pazartesi günü çocuklar evlerden, büyüklerin arasındaki gergin ortamdan uzaklaştırılarak, anaokulu haline getirilen o binada eğitimlerine devam edecek. İnşallah pazartesi günü okul zili çalacak. Çocuklarımız normal hayata dönecek."



Selma Aliye Kavaf, bakanlığı döneminde sosyal hizmetlerde yapacağı projelerin sorulması üzerine "İlk defa bizim hükümetimiz döneminde toplumumuzda sosyal restorasyon projesi başlatıldı" dedi.



Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aile Araştırma Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığında özürlü vatandaşların, kimsesiz çocukların hayat şartlarının iyileştirilmesi ve üretken bireyler olarak topluma kazandırılması konusunda çok ciddi projelerin hayata geçirildiğini belirten Kavaf, bu çalışmaların devam edeceğini kaydetti.



Kavaf, "Muhafazakar demokrat bir partiyiz. Aile kurumu bizim için çok önemli. Bununla ilgili sosyal restorasyon projeleri, başlamış projeler devam ettirilecek. Bunlar yeni çalışmalarla beraber zenginleştirilecek" diyekonuştu.

