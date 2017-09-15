'Bileziği hocaya okutup gelelim' deyip dolandırdılar

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da 68 yaşındaki Cemile T., yaklaşık 4 bin 500 lira değerindeki bileziğini \"Onu hocaya okutup gelelim\" diyerek alan 2 kişi tarafından dolandırıldı.

Dumlupınar Mahallesi\'nde sabah saatlerinde durakta minibüs bekleyen 68 yaşındaki Cemile T.\'nin yanına gelen 2 erkek, \"Oğlunun arkadaşıyız\" diyerek sohbete başladı. İkiliden biri, Cemile T.\'ye, \"Teyze beni tanıdın mı\" diye sordu. Cemile T.\'nin \"Tanıyamadım\" demesi üzerine aynı kişi, \"Büyük oğlunun arkadaşıyız, senin elinden çok ekmek yedik\" diyerek sohbeti sürdürdü.

Şüpheliler, Cemile T.\'ye, \"Teyze bizde hac parası var. Etrafında fakir fukara varsa dağıtalım\" diyerek 5 bin lira verdi. Daha sonra 6 bin TL daha vereceklerini söyleyen şüpheliler, Cemile T.\'ye üzerinde takı olup olmadığını sordu. Cemile T.\'nin, \"Kolumda bilezik var\" demesi üzerine, \"Tamam o zaman, bileziği bize ver, onu hocaya okutup gelelim\" diyerek, kadının kolundaki bileziği ve verdikleri 5 bin TL\'yi alıp gitti. Bir süre bu kişilerin gelmesini bekleyen Cemile T., dolandırıldığını anlayınca polise şikayette bulundu.

Başından geçenleri gözyaşı içinde anlatan Cemile T., bileziği alan kişinin bir apartmana girdiğini, kendisinin de o apartman önünde beklediğini, ancak kimsenin gelmediğini söyledi. Cemile T. “Benden bileziği aldıktan sonra biri apartmana girdi. Diğeri de \'Eşimi alıp geleceğim\' dedi. Uzun süre bekledim. Kimse gelmedi. Yaklaşık 4 bin 500 lira değerinde 30 gram burma bilezikti\" dedi.

Polis ekipleri, Cemile T.\'nın gösterdiği apartmanda arama yaptı, ancak şüphelilere ulaşamadı.



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