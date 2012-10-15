Bileşik endeks 2012'nin en yüksek kapanışını yaptı

İMKB günü 2012 yılının en yüksek kapanışı olan 69.769 puandan tamamladı.

İMKB'de haftanın ilk işlem gününde 70 bin seviyesi test edilirken, Ulusal-100 Endeks kapanışını 167 puan artışla 69.770 puandan yaptı. Gün sonunda 1.5 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Global borsalardaki satıcılı görünümle güne ekside başlamasına karşın daha sonra yönünü yukarı çeviren İMKB'de bankacılık ve holding hisselerinde yoğunlaşan yabancı kaynaklı alımların etkisiyle yıl içi zirvesi olan 70.000 puan görüldü. İMKB'de hisse bazlı hareketlerin bilanço dönemine girmesiyle artması bekleniyor. İMKB'de üçüncü çeyrek bilanço dönemi bu hafta 17 Ekim'de Türk Telekom ve 18 Ekim'de Turkcell bilançolarıyla başlayacak.

Tahvil-bonoda ise yatay seyir etkili oldu. Gösterge faiz yarın valörlü son işlemlerde yüzde 7.55 seviyesinde yer aldı. Piyasada yarınki Hazine ihalesi ve Perşembe günü yapılacak Merkez Bankası PPK toplantısı bekleniyor.

Ekim ayında, 3.41 milyar TL'si piyasaya toplam 3.9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 2.5 milyar TL'si piyasadan toplam 3 milyar TL'lik iç borçlanma gerçekleştirmeyi planlayan Hazine yarın gerçekleştireceği gösterge tahvilin yeniden ihracı ile Ekim ayı ihale programını tamamlayacak.

Döviz tarafında ise gün içerisinde 1.81'in altında kalan dolar, gün sonuna doğru 1.81'in üzerine çıktı. Kapalıçarşıda dolar 1.8120 liradan euro 2.3460 liradan kapandı.

Altının onsu uluslararası piyasada önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 oranında düşerek 1.734 dolara geriledi. Son 5 haftanın en düşük seviyesine gerileyen altının onsu böylece analistlerin dikkati

çektikleri 1.736 dolar desteğinin altına gerilemiş oldu.

Yurtiçinde ise 24 ayar altının gramı 101 liradan, çeyrek altın da 167 liradan satıldı.

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