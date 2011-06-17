-BİLEREK SARI KART GÖRENE 2 MAÇ CEZA NYON (A.A) - 17.06.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), bundan böyle bilerek sarı kart görerek cezalı duruma düşen oyunculara 2 maç ceza verecek. UEFA Genel Sekreteri Gianni Infantino, yaptığı açıklamada, ''Normalde bu tarz eylemlere para cezası veriliyor, ancak bundan sonra oyuncunun normalde alacağı cezaya ek olarak bir maç daha ceza verilecek'' dedi. Şampiyonlar Ligi'nde 2010-2011 sezonunda Barcelona'dan Andres İniesta, takımının Shakhtar Donetsk'i 5-1 yendiği çeyrek final ilk maçının sonlarında bilerek sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Rövanş maçında oynamayan İniesta, yarı finaldeki Real Madrid maçlarında sarı kart görme tehdidi olmadan forma giymişti. UEFA, ayrıca Twente ile oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 2 oyuncusu bilerek sarı kart gören Villarreal kulübüne 60 bin avro ceza vermişti. Villarreal'in 7 Nisan'da evinde 5-1 kazandığı maçın son dakikalarında bilerek sarı kart görerek cezalı duruma düşen Nilmar ve Santiago Cazorla da ayrıca 20'şer bin avro para cezasına çarptırılmıştı.