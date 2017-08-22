Bilecik'teki FETÖ şüphelileri adliyede

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)- BİLECİK merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında mühendis ve esnafın bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.



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