Bilecik'te 'ölü ya da diri' müşteri aranıyor

Bilecik'te bir kahvaltı salonu işletmecisinin iş yerinin girişine astığı "Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri" yazısı dikkatleri çekti. Dükkân sahibi Pınar Çelik, "Dikkat çeksin, biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım" dedi.

Pınar Çelik, kızının üniversite eğitimi için Hatay'ın İskenderun ilçesinden Bilecik'e gelerek 'Berika Kahvaltı Salonu'nu işletmeye başladı. Çelik, müşteri kitlesinin çoğunluğunu oluşturan üniversite öğrencilerinin vize sınavlarının ardından yarıyıl tatili için memleketlerine gitmeleri üzerine dikkat çekmek amacıyla işyerinin girişine "Müşteri aranıyor. Ölü ya da diri" yazısını astı.

CNN'de yer alan habere göre Çelik ayrıca "Eleman aranıyor. Nefes alsın yeter" yazılarını da kahvaltı salonuna ekledi. Yazıların sosyal medyada ilgi gördüğünü belirten Pınar Çelik şöyle konuştu:



"Piyasalarda had safhada durgunluk var. Bizi esnaf olarak kalkındıran öğrenci kitlesi, gitti. Öğrenci şu an şehirde yok.

Dikkat çeksin, biraz muziplik olsun diye yazdım. Başarıya da ulaştım. Şu an sosyal medyada çok paylaşılan yazı oldu. Reklam güzel oldu."