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BİLECİK'TE ''KPSS'DE KOPYA'' OPERASYONU BİLECİK (A.A)

07 Ekim 2010 22:12

-BİLECİK'TE ''KPSS'DE KOPYA'' OPERASYONU BİLECİK (A.A) - 10.07.2010 - Bilecik Üniversitesinde (BÜ) Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren iki kişiye soruların yanıtlarını gönderen 6 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kent merkezindeki bir otelden BÜ ve Endüstri Meslek Lisesi'nde sınava giren iki kişiye cevap anahtarının gönderildiği yönünde ihbar aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cevap anahtarlarının gönderildiği otele düzenlediği operasyonda Yakup S, Tuncay A, Yavuz Ç, Mehmet Ali B, Mesut K, Mahsun K. ile sınava giren Orhan B. ve Erol T'yi gözaltına aldı. Emniyet güçleri, otel odasında ve otomobil içerisindeki bilgisayarlar ile cihazlara el koydu. Emniyet yetkilileri, KPSS'ye giren Orhan B. ile Erol T'nin soruları boyunlarına taktıkları kolye şeklindeki bir cihaz yardımıyla üniversite önünde bekleyen otomobile gönderdiklerini burada bekleyen kişilerin ise görüntüleri otel odasında kurulan cihaza aktartıklarını, aktarılan görüntülerin otel odasında bekleyen şüpheliler tarafından çözülüp aynı yöntemle sınava giren iki kişiye gönderildiğini belirledi. Gözaltına alınan 8 kişinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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