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Bilecik'te FETÖ şüphelisi 7 kişi adliyede

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında doktorların da bulunduğu 14 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi, 7 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı

04 Aralık 2017 17:03

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan aralarında doktorların da bulunduğu 14 şüpheliden 7\'si adliyeye sevk edildi, 7 şüpheli de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İstanbul, Bursa ve Bilecik\'te geçen 28 Kasım\'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. 
Şüphelilerden 7\'si TEM Şubesi\'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorgulamaları tamamlanan diğer 7 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi.

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