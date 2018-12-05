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Bilecik'te 70 yaşındaki silah imalatçısına gözaltı

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen A

05 Aralık 2018 00:39

BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te, silah imalatı ve ticareti yaptığı öne sürülen A.K. (70), polis tarafından evine yapılan baskın sonucu yakalanarak gözaltına alındı. A.K\'nın evinde yapılan aramada silah yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, alınan bir ihbarı değerlendirerek A.K.\'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada 6 adet tabanca iskeleti, 5 adet tabanca horoz tertibatı, 5 adet tabanca üst kapağı, 15 adet yiv-set açılmaya çalışılmış metal parçası, 15 adet tabanca namlusu şekil verilmeye çalışılmış metal parçası, 9 adet tabanca şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü şekli verilmiş metal parçası, 5 adet torna yapılmış toplu tabanca şarjörü, 99 adet uç kısmı değiştirilip bilye eklenen mermi, 3 adet çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 4 adet av fişeği, 5 adet kuru sıkı tabanca fişeği, 6 adet boş kovan ile 1 adet torna makinesi ele geçirildi. A.K., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere KOM Şubesi\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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