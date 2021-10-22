Bilecik'te zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurulara ilişkin inceleme başlatıldı

Bilecik Valiliği, kentte yaşayan bazı kişilerin çeşitli sağlık şikayetleriyle hastaneye başvurması üzerine ilgili kurumlarca numune ve analiz çalışmaları başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün gece saatlerinden itibaren karın ağrısı, bulantı ve kusma semptomlarıyla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine başvurular olduğu belirtildi.

Açıklamada, hastaneye başvuran kişilerin tedavilerinin yapılarak taburcu edildiği vurgulanarak, acil serviste müşahede altında tutulan iki hastanın Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya tarafından ziyaret edildiği aktarıldı.

DHA'nın haberine göre, Bilecik Kredi ve Yurtlar Kurumları’nda kalan yaklaşık 100 üniversite öğrencisi, dün gece yarısından sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Bazı öğrenciler ise ambulansla hastaneye getirildi. Öğrencilerin yurtta yedikleri yemekten etkilendikleri belirtildi. Birçoğu ayakta tedavi edilen öğrenciler, sabah taburcu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, "Konu Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Hastaların şikayet sebebi ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince numune ve analiz çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı. (AA)