Bild'den Almanya Cumhurbaşkanı'na ‘Erdoğan çağrısı': O daveti iptal edin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında sular durulmuyor. Cumhurbaşkanı’nın Almanya ziyareti Alman basınında geniş yer bulurken; Bild gazetesi de Erdoğan’ın Alman mevkidaşı Frank-Walter Steinmeier’e "Erdoğan onuruna verilecek daveti iptal edin“ çağrısında bulundu.

Sözcü’den Ali Gülen’in aktarımına göre Bild, kapak sayfasında “Almanya‘da yılın en tartışmalı ziyaretçisi Berlin‘e geldi. Ve hemen provokatif bir işaretle (Rabia) kışkırtmada bulundu“ sözlerini kullandı ve bu akşamki cumhurbaşkanlığı ziyafetinin iptalini talep etti.

"Tam anlamıyla bir provokasyon"

Yazının devamı tam sayfa olarak 2. sayfada yer aldı. Üst başlıkta Erdoğan‘ın Müslüman Kardeşler selamı verdiği belirtilirken, başlıkta ise "Bizim Steinmeier, işte bu İslamcıyı ağırlıyor" ifadeleri kullanıldı. Erdoğan‘ın Berlin‘e ayak basar basmaz Rabia işaretiyle insanları selamlayarak 'kışkırtıcılık' yaptığı yorumunda bulunan Bild'de yer alan haber şöyle devam etti:

“Bu tam anlamıyla bir provokasyon. Batı değerlerine ve demokrasiye karşı bir eylem. Bugün Erdoğan en yüksek seviyede ağırlanacak. Oysa o ülkesinde insan haklarını ayaklar altına alıyor.“

Bild, birçok kişinin ziyafete katılmayı reddettiğini ve listenin güçlükle dolduğunu belirterek, Steinmeier‘dan davetin iptalini talep etti.

"Bizim değerlerimizden ne kadar nefret ettiğini en net şekilde göstermiştir"

Gazetenin köşe yazarlarından Christian Stenzel de, Cumhurbaşkanı Steinmeier’a, davetin iptal edilmesi çağrısı yaptı ve, “Erdoğan‘ın ülkemize ayak basar basmaz Müslüman Kardeşler’in işaretini yapması, bizim değerlerimizden ne kadar nefret ettiğini en net şekilde göstermiştir. Türk insanı en iyi geleceği hak ediyor. İki ülke birbirine daha çok yakınlaşmalı. Ancak başkalarının özgürlüğünü ayaklar altına alanlar için böyle bir onur ziyafetine gerek yoktur“ diye yazdı.