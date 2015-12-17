Bild: Türkiye Suriye vatandaşlarına vize uygulayacak



Bild gazetesinin haberine göre Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu bugün 10 AB ülkesinin liderleriyle yaptığı toplantıda bu konuda bilgi verdi. Davutoğlu'nun AB liderlerine, Türkiye'nin 8 Ocak'tan itibaren Suriye vatandaşlarına vize uygulamasına geçeceğini söylediği belirtildi. Toplantıda bunun yanı sıra Türkiye'nin Yunan sahil güvenlik birimleriyle işbirliğini de genişleteceği kaydedildi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde ise Türkiye'nin Suriye'ye uyguladığı vize politikasında bir değişiklik dikkat çekmedi. İnternet sayfasında, 'Türkiye ile Suriye arasındaki Vize Muafiyeti Anlaşmasına göre, Türk vatandaşları, her 180 gün içerisinde en fazla 90 gün süreyle vizesiz olarak Suriye’yi ziyaret edebilmektedirler. Aynı durum, Suriye vatandaşlarının Türkiye ziyaretleri bakımından da geçerlidir' bilgisi yer alıyor.

AB Türkiye ile üzerinde mutabık kaldığı eylem planında sığınmacıların Avrupa'ya gitmesinin kontrol altına alınması konusunda uzlaşma sağlamıştı. AB bunun karşılığında Türkiye'ye 3 milyar euro mali yardım yapacak ve Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların bir bölümünü alacak.

'Suriye de vize talep edecek'

Öte yandan Suriye yönetimi de Türk vatandaşlarından vize talep edileceğini açıkladı. Sana'nın Dışişleri Bakanlığı'na dayandırarak verdiği habere göre Dışişleri Bakanlığı, 'Suriye vizesi olmayan Türk vatandaşlarının ülkeye girmesini reddedecek' açıklamasını yaptı.

Türkiye ve Suriye 2009 yılında vize uygulamasını karşılıklı olarak kaldırma kararı almıştı. İki ülkenin ilişkisi daha sonra gerilmiş ve 2011 yılında diplomatik ilişkiler dondurulmuştu.