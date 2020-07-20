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Spor

Bild: Mesut Özil, Fenerbahçe'yi reddetti

20 Temmuz 2020 20:12

Premier Lig devlerinden Arsenal'da oynayan ve uzun süredir forma şansı bulmakta sıkıntı yaşayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yeniden Fenerbahçe ile gündeme geldi.

Bild'in haberine göre, 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipten gelen teklifi geri çevirdi. Mesut Özil'in yüksek bir maaş talep ettiği; ancak Fenerbahçe'nin bunu ödeyemeyeceği iddiası öne sürüldü ve oyuncunun bu sebeple teklifi reddettiği belirtildi.

Premier Lig'e verilen aranın ardından hiçbir maçta görev alamayan Mesut Özil'in sezon başına yaklaşık 25 milyon Euro kazandığı bilgisine yer verildi.

Deneyimli oyuncunun Arsenal'daki sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

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