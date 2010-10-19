-BILD GAZETESİ: WULF FAZLA ALKIŞLANMADI BERLİN (A.A) - 19.10.2010 - Bild gazetesi, Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'un Türkiye ziyareti sırasında TBMM'de yaptığı konuşmasının, "fazla alkışlanmadığını ve TBMM Genel Kurul salonunun yarısının bile dolu olmadığını" ileri sürdü. Wulff'un "Hristiyanlık şüphesiz Türkiye'ye ait" şeklindeki sözlerinin başlığa taşındığı gazetenin internet sayfasında yeralan haberde, Wulff'un konuşması sırasında yaklaşık 200 milletvekilinin salonda bulunduğu ve bazılarının da konuşma sırasında salonu terk ettiği ifade edildi. Haberde ayrıca, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Gül'ün "ilk kez" Wulff'un eşi Bettina Wulff ile birlikte tören kıtasının önünden geçtiği kaydedildi. Der Spiegel dergisinin internet sayfasında, "Wulff Türkiye'de Hristiyanlar için daha fazla hak istedi" başlığıyla verilen haberde ise Wulff'un "Hristiyanlık Türkiye'ye aittir" şeklindeki sözlerinin, "özellikle aşırı milliyetçi milletvekilleri tarafından hoş karşılanmamış olabileceği" görüşüne yer verildi. Focus dergisinin internet sayfasında "Hristiyanlık Türkiye'ye aittir" başlığıyla yayınlanan haberde ise Türklerin Wulff'u sevdiği, Wulff'un Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin bir soruya karşılık, Türkiye'de çok önemli gelişmelerin yaşandığını ve bunların sürdürülmesi gerektiğini söylediği ifade edildi. "Die Welt" gazetesinin internet sayfasında da "Wulff Türkiye'ye, Hristiyanlara hoşgörülü davranması çağrısında bulundu" başlığıyla yayınlanan haberde, iki Almanya'nın birleşmesi vesilesi ile yaptığı konuşmada "İslamiyetin Almanya'ya ait olduğunu" söyleyen Wulff'un, şimdi de "Hristiyanlığın Türkiye'ye ait olduğu" şeklinde konuştuğuna dikkat çekildi. "Frankfurter Allgemeine Zeitung" gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Wulff'un, Türkiye'de ve İslam ülkelerinde yaşayan Hristiyanlara daha fazla hoşgörü gösterilmesi çağrısında bulunduğu belirtilirken, "Süddeutsche Zeitung" gazetesinin internet sayfasında, Wulff'un Türkiye'de yaptığı bir açıklama sırasında Türklerin Almanya'nın vazgeçilmez bir parçası olduğunu, ancak Almanya'da yaşamak isteyen insanların yasalara uyması ve Alman toplumunun yaşam tarzını benimsemesi gerektiğini söylediği kaydedildi.