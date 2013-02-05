Bild: Fenerbahçe'nin Honved'i 5-1 yendiği maçta şike yapıldı!

Almanya'nın en büyük medya organlarından biri olan Bild gazetesi, Fenerbahçe'nin 2009 yılında UEFA Avrupa Ligi 3. Tur ön eleme turunda Macaristan'ın Honved takımını 5-1 yendiği maçta şike yapıldığını iddia etti.

Avrupa Polis Ajansı (Europol) yaklaşık 18 ay süren ve futbolda şike konusunda şimdiye kadar yapılmış en büyük çalışmanın ayrıntılarını, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen basın toplantısında açıklamıştı.

Yapılan geniş çaplı araştırmada 680 futbol müsabakasında şike olduğu tespit edilmiş, bu maçların 380'i Avrupa'da diğer 300'ü ise diğer kıtalardaki organizasyonlarda oynanırken, maçlar arasında Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası ve Şampiyonlar Ligi müsabakalarının da olduğu belirlenmişti.

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild'in internet sitesindeki haberde, şike yapıldığı iddia edilen bazı maçlar yer aldı.

Bu maçlardan birinin de 2009 yılında oynanan ve 5-1 sona eren Fenerbahçe-Honved maçı olduğu iddia edildi.

Sitedeki haber, "Tarihin en büyük skandalı" olarak nitelendirildi.

- Stabaek IF - KF Tirana (4-0 / 21.7.2009) - Şampiyonlar Ligi

- Rapid Wien - Vllaznia Shkodra (5-0 / 16.7.2009) - Avrupa Ligi

- Vllaznia Shkodra - SK Rapid Wien (0-3 / 23.7. 2009) - Avrupa Ligi

- Fenerbahçe - Honved Budapest (5-1 / 30.7.2009) - Avrupa Ligi

- Interblock Ljubljana - Metalurg Donezk (0-3 / 6.8.2009) - Avrupa Ligi