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BBC Türkçe

Bild: Almanya, Türkiye'deki temsilciliklerin geçici olarak kapadı

Alman Bild gazetesi, 'olası bir saldırı tehdidi nedeniyle', Türkiye'deki büyükelçilik, konsolosluk ve İstanbul'daki Alman Lisesi'nin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

14 Eylül 2016 23:35

Alman Bild gazetesi, 'olası bir saldırı tehdidi nedeniyle' Türkiye'deki büyükelçilik, konsolosluk ve İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nin geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Gazete, Almanya Dışişleri Bakanlığı'na diplomatik misyonlara Kurban Bayramı tatili sırasında saldırı olabileceğine dair "söylentiler" ulaştığını ve temsilcilikler ile okulun "güvenlik nedeniyle" kapatıldığını yazdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı ise habere yorum yapmadı ancak Türkiye'deki diplomatik temsilcilikler ve okulun bayram tatili boyunca kapalı olduğunu belirtti.

güvenlik nedeniyle kapatıldığını açıklamıştı.

İstanbul Valiliği ise vatandaşlardan bu tür "gayrı ciddi haber ve söylentileri dikkate almamalarını" istemişti.

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