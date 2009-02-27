Bilardo salonunda 'pike' cinayeti

Adana'da bilardo salonunda ‘pike’ çekme yüzünden oyun arkadaşıyla tartışan 27 yaşındaki Ali Çağlayan, kafasına sıkılan tek kurşunla öldürüldü



Levent Mahallesi Levent Caddesi üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Uyuşturucu madde satmak, polise mukavemet gibi suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan Ali Çağlayan(27), Orhan Cantekin (30) ile bilardo oynamaya başladı. Çağlayan’ın oyun sırasında ıstakayı dik tutup topa vurularak yapılan ve pike adı verilen atışı yapması üzerine öfkeye kapılan Cantekin, “Böyle oynacaksan hiç oynama. Pike çekerek oynanmaz” diyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine tartışmaya başlayan Çağlayan ile Cantekin, yanlarındaki bıçakları çekerek birbirlerine saldırdı.

Salonda bulunanların araya girmesiyle yatıştırılan kavgadan sonra Orhan Cantekin, “Dışarı çık da orada kozumuzu paylaşalım” dediği Çağlayan’a salondan çıkmasını söyledi. Çağlayan elinde bıçakla salondan çıkarken, Cantekin ise otomobilindeki ruhsatsız tabancaya uzandı. Silahı gören Çağlayan kaçmaya çalışırken, Cantekin ise arkasından tek el ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çağlayan ambulansla Adana Numune Hastanesi’ne kaldırılırken yolda öldü. Cinayetin ardından olay yerinden kaçan Cantekin’in yakalanması için başlatılan soruşturma sürdürülüyor.(DHA)

