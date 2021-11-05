Bilançolar şirket kârlarının rekor oranda arttığını gösteriyor; vatandaş yoksullaşırken özel sektör büyüyor

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arka arkaya 2021 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin bilançolarını açıklıyorlar. Genel manzara: Şirketlerin işleri tıkırında. Türkiye’nin önde gelen şirketleri cirolarını enfasyonun çok üzerinde artırmayı başarmış.

Birçok şirket kârlarını beklentilerin üzerinde, hatta kimileri çok üzerinde artırmayı başardı. Bu tablo, Türkiye ekonomisinin pandemi sonrasında yüksek tempoda büyümesiyle paralel ve onu açıklıyor. İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21.7 büyüdüğü açıklandığında vatandaşların birçoğu şaşırmıştı. Çünkü çalışanların, emeğiyle geçinenlerin maaş/gelir artışı enflasyonun gerisinde kalmıştı; ekonomi nasıl yüzde 21.7 büyümüştü?

Şirket bilançoları, ekonominin ikinci çeyrekte nasıl yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklıyor... “Yoksullaştırıcı büyüme” denen şey tam da bu olmalı. Geçtiğimiz günlerde bilançolarını açıklayan Türkiye ekonomisinin amiral gemilerinin bilançolarına bakalım: