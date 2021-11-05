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Ekonomi

Bilançolar şirket kârlarının rekor oranda arttığını gösteriyor; vatandaş yoksullaşırken özel sektör büyüyor

05 Kasım 2021 12:05

Barış Soydan

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arka arkaya 2021 yılının ilk 9 aylık dönemine ilişkin bilançolarını açıklıyorlar. Genel manzara: Şirketlerin işleri tıkırında. Türkiye’nin önde gelen şirketleri cirolarını enfasyonun çok üzerinde artırmayı başarmış.

Birçok şirket kârlarını beklentilerin üzerinde, hatta kimileri çok üzerinde artırmayı başardı. Bu tablo, Türkiye ekonomisinin pandemi sonrasında yüksek tempoda büyümesiyle paralel ve onu açıklıyor. İkinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21.7 büyüdüğü açıklandığında vatandaşların birçoğu şaşırmıştı. Çünkü çalışanların, emeğiyle geçinenlerin maaş/gelir artışı enflasyonun gerisinde kalmıştı; ekonomi nasıl yüzde 21.7 büyümüştü?

Şirket bilançoları, ekonominin ikinci çeyrekte nasıl yüzde 21.7 büyüdüğünü açıklıyor... “Yoksullaştırıcı büyüme” denen şey tam da bu olmalı. Geçtiğimiz günlerde bilançolarını açıklayan Türkiye ekonomisinin amiral gemilerinin bilançolarına bakalım:

Ford Otosan

1.9 milyar TL net kâr ile açıkladı. Kâr yıllık bazda yüzde yüzde 39, çeyreksel bazda ise yüzde yüzde 89 arttı. Net satışlar 18.8 milyar TL’ye yükseldi ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 41 arttı. 

Erdemir Ereğli

Ereğli Demir Çelik üçüncü çeyrekte kârını yıllık bazda yüzde 760 artırarak 5 milyar 3 milyon TL’ye çıkardı.

Anadolu Efes

Net kâr yıllık bazda yüzde 24’lük büyümeyle 556 milyon TL’ye çıktı. Yıllık ciro büyümesi yüzde  35. 

Türk Telekom

Türk Telekom kârını yıllık bazda yüzde 374 artırak 2 milyar TL’nin üzerine çıkardı.

THY

​​Türk Hava Yolları, üçüncü çeyrekte satış gelirlerini yıllık yüzde 164 artırarak 29 milyar TL’ye çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde pandemi etkisiyle 946 milyon TL zarar etmişti, bu dönemde 6,29 milyar TL kâr etti.

Garanti Bankası

Kârını yıllık bazda yüzde 92,3, çeyreksel bazda yüzde 24,6 artış ile 3,65 milyar TL’ye çıkardı. Piyasa beklentisi 3,2 milyar TL’ydi.

Akbank

Akbank üçüncü çeyrekte piyasa beklentisinin çok üzerinde, 3.2 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreksel bazda yüzde 53, yıldan yıla ise yüzde 111 arttı. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel yüzde 25 artış yaşandı.

 
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