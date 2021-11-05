Bilançolar şirket kârlarının rekor oranda arttığını gösteriyor; vatandaş yoksullaşırken özel sektör büyüyor

Ford Otosan
1.9 milyar TL net kâr ile açıkladı. Kâr yıllık bazda yüzde yüzde 39, çeyreksel bazda ise yüzde yüzde 89 arttı. Net satışlar 18.8 milyar TL’ye yükseldi ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde yüzde 41 arttı.
Erdemir Ereğli
Ereğli Demir Çelik üçüncü çeyrekte kârını yıllık bazda yüzde 760 artırarak 5 milyar 3 milyon TL’ye çıkardı.
Anadolu Efes
Net kâr yıllık bazda yüzde 24’lük büyümeyle 556 milyon TL’ye çıktı. Yıllık ciro büyümesi yüzde 35.
Türk Telekom
Türk Telekom kârını yıllık bazda yüzde 374 artırak 2 milyar TL’nin üzerine çıkardı.
THY
Türk Hava Yolları, üçüncü çeyrekte satış gelirlerini yıllık yüzde 164 artırarak 29 milyar TL’ye çıkardı. Geçen yılın aynı döneminde pandemi etkisiyle 946 milyon TL zarar etmişti, bu dönemde 6,29 milyar TL kâr etti.
Garanti Bankası
Kârını yıllık bazda yüzde 92,3, çeyreksel bazda yüzde 24,6 artış ile 3,65 milyar TL’ye çıkardı. Piyasa beklentisi 3,2 milyar TL’ydi.
Akbank
Akbank üçüncü çeyrekte piyasa beklentisinin çok üzerinde, 3.2 milyar TL net kâr açıkladı. Net kâr çeyreksel bazda yüzde 53, yıldan yıla ise yüzde 111 arttı. Çekirdek gelirlerde (faiz + komisyon) çeyreksel yüzde 25 artış yaşandı.