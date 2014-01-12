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Bilal Erdoğan yolsuzluk operasyonunun ardından ilk kez görüntülendi

Yolsuzluk operasyonunda adı geçtiği öne sürülen Bilal Erdoğan, uzun bir sürenin ardından ilk kez görüntülendi

12 Ocak 2014 23:13

Yolsuzluk operasyonunun ikinci dalgasında hakkında ifadeye çağrı kağıdı düzenlenen Başbakan Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan uzun bir aranın ardından kameralar tarafından görüntülendi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan sabah saat 10.20'de Üsküdar Kısıklı 'daki konutundan ayrılarak Karacaahmet  Mezarlığı'na  geldi. Başbakan Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile babası Ahmet Erdoğan'ın mezarlarını ziyaret edip dua etti.

Mezarlıkta yaklaşık 20 dakika kalan Başbakan Erdoğan daha sonra yapımı devam eden Çamlıca Camii'ne geldi. Başbakan Erdoğan'ın yanında oğlu Bilal Erdoğan da yeraldı. Bilal Erdoğan babasına makam aracında eşlik etti.

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