Bilal Erdoğan'ın yönetimindeki TÜGVA, SİT alanı Fener'e talip oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yönetiminde bulunduğu Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA ) Zonguldak’ın SİT alanı kapsamındaki Fener Mahallesi’ni vakıf için talep ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre TÜGVA’nın Türkiye Taşkömürü Kurumu’na yaptığı başvurunun karara bağlanması seçimlerden önce kamuoyunun tepkisini çekmemek için 24 Haziran sonrasına ertelenmiş. Bilal Erdoğan , 17 Aralık’la birlikte gündemden düşmeyen hem TÜRGEV’in hem de kardeş kuruluşu TÜGVA’nın yönetiminde bulunuyor. Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA Zonguldak’ın cennet köşelerinden SİT alanı kapsamındaki Fener gezi bölgesine talip oldu.

Vakfın kentin en merkezi bölgesine sosyal tesisler yapmayı planladığı öğrenildi. 24 Haziran seçimlerinin ardından CHP’den Zonguldak Milletvekili seçilen ve aynı zamanda Fener Mahallesi’nde yaşayan Deniz Yavuzyılmaz, “Zonguldaklının hayallerinde, çocukluk anılarında yeri olan gözbebeği mahallenin talan edilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Nefes kaynağı

Yavuzyılmaz’ın değerlendirmesi şöyle:

“Fener, Zonguldak halkının hafta sonları akın ettiği, doğal güzellikleri ile büyüleyen simge alanlardan biri, şehrimizde bir nefes kaynağıdır. Bu alandaki atıl vaziyette bulunan ve yıllardır işletmeye kapalı birçok tesis gerçek anlamda kamu yararına Zonguldak’ta faaliyet gösteren - Zonguldak Sakatlar Derneği gibi- dernekler tarafından, doğanın dokusuna zarar verilmeden işletilebilecekken, Zonguldakla yakından uzaktan ilgisi olmayan, AKP’nin arka bahçesi durumundaki TÜGVA’ya siyasi amaçlarla tahsis edilmek isteniyor. 24 Haziran’da gerçekleşen genel seçimlerde AKP’nin vaatleri arasında bulunan millet kıraathanelerinde olduğu gibi, Fener Mahallesi AKP’nin propaganda merkezine çevrilmek, burada ağırlıklı olarak yaşayan CHP seçmen profili ve demografik yapı değiştirilmek isteniyor. Sembolik olarak 3-5 bin TL ile kurulan bu ve benzeri vakıfların, kısa zamanda mal varlıklarının ulaştıkları boyut dudakları uçuklatıyor. Zonguldak’ımızın yeraltındaki taş kömürü madenlerinin yanında, yer üstü güzelliklerini de yok etmeye çalışan bu rantçı, talancı anlayışla mücadelemiz dün olduğu gibi yarın da sürecek.”

"İşçi kentinin gözdesi, Fener"

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Fener’i şöyle anlattı:

"Geçmişte kömür yüklemeye gelen gemilere kıyıyı göstermek için yapılan, hâlâ çalışmakta olan tarihi deniz fenerinin bulunduğu ve adını buradan alan Fener Mahallesi, parkları, futbol sahaları, taş arabaları, okulları, tenis kortları, özellikle eskiden güllerle dolu bahçeleriyle tek katlı TTK lojmanları olan, balıkçıların uğrak yeri kayalıkları ile her Zonguldaklının hayallerinde, çocukluk anılarında yeri olan gözbebeği bir mahalledir.”