Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın 2 yetkilisi 'ByLock'tan tutuklandı

Yüksek İstişare Kurulu üyelerinden birinin Bilal Erdoğan olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek Öğrenim Koordinatörü Türkiye Evleri Sorumlusu Esad Erdoğan ile yurt müdür yardımcısı olan kardeşi Ekrem Erdoğan, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Erdoğanların tutuklanmasına ByLock kullanıcısı oldukları iddiası gerekçe gösterildi.

Cumhuriyet gazetesinden Canan Coşkun'un haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü 'FETÖ/PDY' soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA’nın Yüksek Öğrenim Koordinatörü Türkiye Evleri Sorumlusu Esad Erdoğan ile yurt müdür yardımcısı olan kardeşi Ekrem Erdoğan, 20 Nisan’da İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

"Hükümetle çalıştım"

Esad Erdoğan savcılık ifadesinde, "Hayatımın hiçbir döneminde Fethullahçılara ait bir dernek, vakıf, dershane, yurt veya okulda bulunmadım. Üzerime bulunan hatta ByLock programının çıkması tamamen bir yanlışlıktan ibarettir. TÜRGEV’in bir kolu olan TÜGVA isimli vakıfta uzun yıllardır gönüllü olarak hizmetlerde bulunuyorum. Bu kapsamda 28 Şubat 2015 tarihinde katıldığım eylemde de FETÖ ile alakalı ciddi bir işlem ve darbe hazırlığı yokken biz bunlara karşı olduğumuzu ve zararlı bir kuruluş olduğu yönünde açıklamalarımız olmuştu. TÜGVA ile katıldığım pek çok programda hükümette görev alan kişilerle çalışmalarım olmuştu. Bunun dışında gençliğimden beri AKP’de İlim Yayma Cemiyeti, MÜSİAD ve TÜRGEV’de bizzat hazırladığım programlar ve katıldığım çalışmalar vardır. Bunların hiçbiri FETÖ ile bağlantılı kuruluşlar olmayıp tamamen bu yapıya karşı çıkan birimlerdir” dedi.

3 hatta ByLock iddiası

Erdoğanlar, savcılık ifadelerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklama istemiyle İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Hâkimlik sorgusunda ByLock programını indirmediğini ve kullanmadığını savunan Esad Erdoğan, “28 Şubat 2015 tarihinde FETÖ aleyhine düzenlenen eyleme katıldım. Burada konuşma yaptım, basına yansıdı. 15 Temmuz’da da Atatürk Havaalanı’na gittim. Darbe günü mücadele ettim. Bank Asya hesabım yoktur” dedi. Kendi adına kayıtlı 3 hattında ByLock yüklü olduğu iddia edilen Ekrem Erdoğan ise hâkimlik sorgusunda, ByLock kullanmadığını belirterek, “Bu örgütten her zaman uzak durmuşumdur. Belirtilen telefon hatlarından birini anneannem kullanmaktadır ve akıllı telefon değildir. Daha önce FETÖ’yü mali şubeye iki defa şikâyet ettim” ifadelerini kullandı.

Avukatları da Erdoğanların AKP Gençlik Kolları’na üye olduklarını belirterek, “ByLock kullandıklarına ilişkin tespiti kabul etmiyoruz, araştırılmasını talep ediyoruz. Bank Asya’da hesapları yoktur. Okullarında okumamışlardır, burs almamışlardır. Gazete dahi almamışlardır” dedi. Yargıç Özgür Kökten de kararında, Esad Erdoğan’ın 20 Ağustos 2014’te, Ekrem Erdoğan’ın da kendi adına kayıtlı olan hatlarından 28 Eylül 2014, 19 Mayıs 2015 ve 24 Ekim 2015’te ByLock programını kullandığını iddia etti. Şüphelilerin, ByLock üzerinden örgüt liderlerinden ve örgüt yöneticilerinden emir ve talimat alarak süreklilik ve etkinlik arz edecek şekilde örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldıklarını savunan yargıç Kökten, bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üyesi olma suçunu işledikleri yönünde kuvvetli şüphe bulunduğunu kaydetti. Erdoğanlar’ın kaçma şüphesi bulunduğunu ileri süren Kökten, tutuklanmaları yönünde karar verdi.

İlişkisi kesildi

TÜGVA Medya-İletişim Koordinatörlüğü, Esad Erdoğan’ın vakıfla ilişiğinin 1.5 hafta önce kesildiği bilgisini verdi. Erdoğan’ın yerine ise Suat Kır getirildi.

Alternatif organizasyon

TÜGVA, 2012’deki organizasyonunda o dönem Başbakan olan Erdoğan’ın Fethullah Gülen’e “Gurbet hasrettir” sözleriyle “Türkiye’ye dön” çağrısı yaptığı Türkçe Olimpiyatları”nın alternatifi olan “Uluslararası Öğrenci Buluşması’nı organize ediyor. Erdoğan ailesine akraba olan İsmail Emanet’in başkanı olduğu vakfın mütevelli heyetinde de AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun oğlu İsmail Karaosmanoğlu bulunuyor.