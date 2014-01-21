'Bilal Erdoğan'ı evlatlıktan ne zaman reddedeceksiniz?'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Umut Oran, “Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir yolsuzluğa karışsın, bir saniye yanımda tutmam, evlatlıktan reddederim” diyen Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Evlatlıktan red sözünüzün gereğini ne zaman yapacaksınız” diye sordu.

Umut Oran’ın, Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle.

"-Oğlunuz Bilal Erdoğan, soruşturmada yapılan teknik takip sonucunda saptanan ve bugün basına yansıyan tapelere göre, TÜRGEV Başkanı Ahmet Ergün’e, 30.5.2013 tarihinde Ağaoğlu’nun arazisi ile ilgili talimat vererek, ‘Bu Ağaoğlu’nun bize bağışlayacağı araziyi takip etmemiz gerekiyor, o zaman onu sen yap’, ‘Altunizadeki’nin tapusunu aldık’ dediği, Ergün’ün de ‘Öyle mi tamam elhamdülillah’ diye karşılık verdiği görülüyor. Oğlunuz Bilal Erdoğan’a, Ağaoğlu’nun arazi ‘bağışını’ sağlaması görevini siz mi verdiniz?

-Soruşturmaya göre Ahmet Ergün’ün telefonda ‘Bilal’le gelmek istiyoruz’ demesi üzerine Ağaoğlu’ndan ‘Memnuniyetle’ yanıtı alması karşısında oğlunuz Bilal ile Ali Ağaoğlu 7 Mart 2013 ve 23 Nisan 2013 tarihlerinde 2 defa toplantı yaparak imar durumlarının halledilmesi karşılığında arazi bağışı konularını sizin bilginiz dahilinde mi konuştular?

‘Yutkunarak’ verilen arazi hangisidir?'

-Polis kayıtlarındaki iddialara göre, Ağaoğlu Bilal Erdoğan ile TÜRGEV’de yaptığı toplantının ertesi gününde (24 Nisan 2013), Bilal Erdoğan’ın arkadaşı Abdülkerim Ç. ile bir inşaat firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz A. arasında bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmeye göre Abdülkerim Ç., ‘Adama demişler ki kardeşim sen burayı bırak adam yutkunmuş... Ondan sonra demiş ki siz dedikten sonra tabi bunu veririm ama ondan sonra bir işim olduğunda ikiletmez kimse’ şeklinde konuştu. Oğlunuzun alınmasını istediği Ağaoğlu’nun da ‘yutkunarak’ verdiği arazi hangisidir?

‘Kimse ikiletmez’ ifadesi rüşvetin kanıtı değil mi?'

- ‘Araziyi veririm ama ondan sonra işim olduğunda ikiletmez kimse’ ifadesi rüşvet verildiğinin kanıtı değil midir?

- Ali Ağaoğlu’nun sözünü ettiği biçimde daha sonra ‘ikiletilmeyen işleri’ hangileridir, hangi arazilerinin imar durumları için devreye girdiniz?

- Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak hakimlikçe bırakılan işadamı Ali Ağaoğlu’nun, 2011’de satın aldığı üzerinde fabrika ve taşınmazların bulunduğu Veliefendi Hipodromu'nun karşısındaki 70 dönümlük arazinin (İstanbul Bakırköy Kartaltepe Mahallesi 22 pafta 869 ada 19, 20, 35, 36, 88, 93 ve 112 sayılı parseller), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin karşı çıkmasına rağmen imar planının değiştirilmesi de Ağaoğlu’nun sözünü ettiği ‘ikilettirilmeyen’ işlerden birisi midir?

- ‘Benim evlatlarımdan bir tanesi böyle bir yolsuzluğa karışsın, bir saniye yanımda tutmam, evlatlıktan reddederim’ sözünüzün gereğini ne zaman yapacaksınız?"